Шансы высоки. РФС и РПЛ настроены доиграть чемпионат России

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Руководство Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) рассчитывают на то, что нынешний чемпионат страны будет доигран, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию из-за пандемии коронавируса. Этот вопрос будет обсуждаться 15 мая на заочном заседании исполнительного комитета РФС.

Сезон-2019/20 в премьер-лиге из-за пандемии был приостановлен 17 марта до 10 апреля. 1 апреля РФС принял решение продлить паузу до 31 мая. В конце апреля на общем собрании клубов РПЛ были озвучены ориентировочные сроки возобновления турнира - 21 или 28 июня.

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев, выступая в эфире канала "Матч ТВ", назвал высокими шансы на возобновление чемпионата России. "Мы делаем все, чтобы это произошло, чтобы РПЛ запустилась вновь. Мы все настроены на то, что футбол должен вернуться", - заявил он.

"Прекрасно понимаем, что последнее слово за государством, но мы должны сделать все для того, чтобы вернуть футбол как можно быстрее", - добавил представитель руководства российского футбола.

Также Алаев отметил, что РФС рассчитывает согласовать документ, посвященный возобновлению сезона в Тинькофф-РПЛ, до 15 мая. "Мы взяли лучшую практику из немецкой и швейцарской лиг. Получился очень серьезный документ, который мы будем согласовывать с профильными ведомствами - Минспортом и Роспотребнадзором. Надеемся успеть согласовать все до 15 мая, у нас другого выбора особо нет", - сказал он.

Генсек РФС подчеркнул, что перед организацией стоит задача не только возобновить розыгрыш премьер-лиги, но и заняться восстановлением всей пирамиды футбола, включая спортивные школы и любительские клубы. "Мы работаем совместно с коллегами из РПЛ и Минспорта, этот документ принципиально важен, - сказал Алаев. - Мы сейчас говорим о премьер-лиге, но наша задача - вернуть всю пирамиду футбола, детские спортивные школы, любительские клубы. Я надеюсь, что у нас получится внедрить и реализовать его".

Большинство клубов за возобновление сезона

Директор премьер-лиги по маркетингу Евгений Савин в том же эфире "Матч ТВ" заявил, что большинство клубов премьер-лиги выступают за то, чтобы доиграть текущий сезон. "Лига хочет завершить сезон, РФС нас в этом поддерживает. Надеюсь, органы власти нас поддержат. Большинство клубов за то, чтобы сезон был доигран", - сказал он.