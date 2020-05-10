{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Шансы высоки. РФС и РПЛ настроены доиграть чемпионат России

Генеральный секретарь федерации, врач сборной России и директор лиги по маркетингу оптимистичны в прогнозах относительно возобновления первенства
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Руководство Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) рассчитывают на то, что нынешний чемпионат страны будет доигран, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию из-за пандемии коронавируса. Этот вопрос будет обсуждаться 15 мая на заочном заседании исполнительного комитета РФС.

На эту тему
Не все решено. ФНЛ досрочно завершила сезон, но вопрос путевок в РПЛ остался открытым

Сезон-2019/20 в премьер-лиге из-за пандемии был приостановлен 17 марта до 10 апреля. 1 апреля РФС принял решение продлить паузу до 31 мая. В конце апреля на общем собрании клубов РПЛ были озвучены ориентировочные сроки возобновления турнира - 21 или 28 июня.

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев, выступая в эфире канала "Матч ТВ", назвал высокими шансы на возобновление чемпионата России. "Мы делаем все, чтобы это произошло, чтобы РПЛ запустилась вновь. Мы все настроены на то, что футбол должен вернуться", - заявил он.

"Прекрасно понимаем, что последнее слово за государством, но мы должны сделать все для того, чтобы вернуть футбол как можно быстрее", - добавил представитель руководства российского футбола.

Также Алаев отметил, что РФС рассчитывает согласовать документ, посвященный возобновлению сезона в Тинькофф-РПЛ, до 15 мая. "Мы взяли лучшую практику из немецкой и швейцарской лиг. Получился очень серьезный документ, который мы будем согласовывать с профильными ведомствами - Минспортом и Роспотребнадзором. Надеемся успеть согласовать все до 15 мая, у нас другого выбора особо нет", - сказал он.

Генсек РФС подчеркнул, что перед организацией стоит задача не только возобновить розыгрыш премьер-лиги, но и заняться восстановлением всей пирамиды футбола, включая спортивные школы и любительские клубы. "Мы работаем совместно с коллегами из РПЛ и Минспорта, этот документ принципиально важен, - сказал Алаев. - Мы сейчас говорим о премьер-лиге, но наша задача - вернуть всю пирамиду футбола, детские спортивные школы, любительские клубы. Я надеюсь, что у нас получится внедрить и реализовать его".

Большинство клубов за возобновление сезона

Директор премьер-лиги по маркетингу Евгений Савин в том же эфире "Матч ТВ" заявил, что большинство клубов премьер-лиги выступают за то, чтобы доиграть текущий сезон. "Лига хочет завершить сезон, РФС нас в этом поддерживает. Надеюсь, органы власти нас поддержат. Большинство клубов за то, чтобы сезон был доигран", - сказал он.

На эту тему

Генсек РФС, в свою очередь, отметил, что необходимо прекратить дискуссии о том, нужно возвращать футбол или нет. "Мне не всегда понятны разговоры, когда мы ищем причины, сложности, - сказал Алаев. - К сожалению, некоторые клубы решают свои какие-то сиюминутные, турнирные, возможно, финансовые задачи, рассматривают вариант прекращения первенства. Повторюсь, сейчас тот самый момент, когда надо вернуть футбол и нельзя думать о сиюминутных задачах".

Ранее о необходимости досрочного завершения чемпионата говорили в том числе владелец "Спартака" Леонид Федун и генеральный директор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров.

Наставник "Сочи" Владимир Федотов, чья команда занимает 12-е место в турнирной таблице, рассчитывает, что в ближайшие дни будет больше конкретики относительно возможности возобновления чемпионата с учетом ситуации с коронавирусом. "Наверное, главная сложность кроется в том, что в разных регионах разная обстановка. В Краснодарском крае все достаточно спокойно, - сказал он ТАСС. - Знаем, что в Москве и Санкт-Петербурге продлили режим самоизоляции до 31 мая. Здесь кроется самое сложное. Когда откроются гостиницы, когда восстановится инфраструктура?"

В РПЛ нет ни одного зараженного коронавирусом

Врач сборной России, председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов в эфире отметил, что федерация и премьер-лига прилагают все усилия, чтобы чемпионат был возобновлен с минимальными рисками. "РФС совместно с профильным ведомством разработал специальный регламент. На данный момент ни один российский футболист не заразился коронавирусом, можно попытаться доиграть чемпионат, соблюдая все меры безопасности и максимально жесткие правила", - сказал он.

При этом медик отметил, что текущие предложения РФС позволят максимально безопасно провести матчи чемпионата России без зрителей.

Теги
Российский футболАлаев, Александр Александрович
Реклама на ТАСС
ММА
Нурмагомедов поддержал Фергюсона после поражения на турнире UFC
В воскресенье американец проиграл соотечественнику Джастину Гейджи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС