Фергюсон получил перелом орбитальной кости в поединке с Гейджи на турнире UFC

ТАСС, 11 мая. Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон получил перелом орбитальной кости, находящейся в области глазницы, в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против соотечественника Джастина Гейджи. Об этом сообщил журналист Yahoo Sports Кевин Йол со ссылкой на комментарий главы UFC Дэйны Уайта.

Фергюсон проиграл Гейджи техническим нокаутом в пятом раунде на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США), турнир прошел в ночь на 10 мая. После поединка глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что Фергюсон был отправлен в больницу.

"По словам Дэйны Уайта, Фергюсон получил перелом орбитальной кости в поединке с Гейджи", - написал Йол.

На счету 36-летнего Фергюсона 25 побед и четыре поражения. 31-летний Гейджи принял участие в 24 поединках, выиграл в 22 боях и дважды уступил.