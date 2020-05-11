Победители турниров "Московского киберспорта" выступят в финале чемпионата Москвы

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Победители по итогам трех месяцев открытых онлайн-турниров по компьютерным дисциплинам в рамках проекта "Московский киберспорт" получат квоты на участие в финальном этапе чемпионата Москвы. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации компьютерного спорта Москвы Александр Горбаченко.

Проект организован столичной федерацией компьютерного спорта и Федерацией шахмат Москвы при поддержке Департамента спорта города Москвы. "Московский киберспорт" направлен на то, чтобы поддержать москвичей в условиях самоизоляции, познакомить с новыми видами спорта, приобщить к регулярным занятиям и тренировкам.

"Московский киберспорт - это душа и сердце компьютерных игр столицы. Мы проводим не просто серию турниров, но создаем основу для будущих регулярных киберспортивных мероприятий. Сильнейшие по итогам трех месяцев соревнований "Московского киберспорта" получат квоты на участие в финальном этапе чемпионата столицы", - сказал Горбаченко.

Первыми в борьбе за победу столкнутся игроки четырех популярных дисциплин: CS:GO, Starcraft II, FIFA 20 и Legends of Runeterra, соревнования будут проходить в формате дуэли - один на один. Сначала участники пройдут через квалификационные турниры, в каждом из которых разыграют между собой призовой фонд в размере 5 тыс. рублей для тройки лучших и суммарно 1 тыс. рейтинговых баллов для вошедших в топ-16. При этом максимальное количество участников одного турнира варьируется в разных дисциплинах от 128 до 512 человек. По итогам каждого месяца обладатели наибольшего количества рейтинговых баллов примут участие в промежуточных гранд-финалах с более внушительными призовыми фондами.

11 мая стартуют серии квалификационных турниров по Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2 в командном формате "пять на пять". Эти соревнования будут проходить ежедневно в течение ближайших двух недель, победитель каждого из них гарантирует себе участие в гранд-финале в мае. В ближайшие дни также стартуют несколько дуэльных дисциплин: соревновательные головоломки Dota Underlords и Hearthstone, спортивный симулятор NHL 20, Dota 2 в формате "один на один".