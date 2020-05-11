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Футбол в России

Около 250 человек будут задействованы на матчах РПЛ в случае возобновления сезона

15 мая состоится заседание исполкома Российского футбольного союза, на котором будет обсуждаться судьба остатка сезона-2019/20
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Около 250 человек будут участвовать в проведении матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), если приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон будет возобновлен. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев.

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В воскресенье генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев в эфире "Матч ТВ" заявил, что шансы на возобновление сезона в России достаточно высоки, отметив, что организация согласует документ о возобновлении розыгрыша РПЛ с Министерством спорта РФ и Роспотребнадзором. Сезон-2019/20 в премьер-лиге был приостановлен из-за коронавируса 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля РФС принял решение продлить паузу в проведении всех футбольных соревнований в стране до 31 мая. Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных. Заседание исполкома РФС, на котором будет обсуждаться дальнейшая судьба сезона, состоится 15 мая.

"С воодушевлением воспринял заявление Алаева, но это не просто слова, - сказал Медведев. - РФС делает очень многое, чтобы подготовить протокол проведения матчей, если возобновление чемпионата будет разрешено государственными органами. Там очень много аспектов, в первую очередь медицинский протокол в отношении снижения риска инфицирования, контроль игроков и персонала, которые работают с командой и будут присутствовать на стадионе. Пока точная цифра не определена, но, глядя на немецкий опыт, количество людей, вовлеченных в проведение и организацию матчей, будет около 250 человек".

"Важно, чтобы сами эти люди не стали источниками инфекции и не были подвержены риску инфицирования, - подчеркнул гендиректор "Зенита". - Мы видим, что возобновляются чемпионаты в ряде стран. Там, где они возобновляются, это имеет огромное положительное психологическое значение, потому что это сигнал обществу: если все делать правильно, то мы вернемся к нормальной жизни".

Вместе с тем Медведев не стал раскрывать детали документа, подготовленного РФС для возобновления розыгрыша РПЛ. "Мне известны все протоколы, но я не хотел бы их обсуждать, пока они не будут приняты. Работает большая группа специалистов, в том числе эпидемиологов, для того, чтобы это был практический инструмент по проведению матчей", - отметил собеседник агентства.

"Зенит" после 22 туров чемпионата России занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Отрыв от занимающего второе место московского "Локомотива" составляет девять очков.

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