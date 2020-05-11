Гендиректор "Зенита" назвал 27 мая дедлайном для решения о возобновлении сезона в РПЛ

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Решение о возобновлении или досрочном завершении сезона в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) должно быть принято до 27 мая. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев.

Около 250 человек будут задействованы на матчах РПЛ в случае возобновления сезона

Сезон-2019/20 в премьер-лиге был приостановлен из-за коронавируса 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля РФС принял решение продлить паузу в проведении всех футбольных соревнований в стране до 31 мая. Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных. Заседание исполкома РФС, на котором будет обсуждаться дальнейшая судьба сезона, состоится 15 мая.

"Надеюсь, что такое решение [о возобновлении сезона] будет принято, но 15 мая не является критической датой, - заявил Медведев. - Было определено, что 27 мая является крайним днем для того, чтобы принять решение о продолжении или полной остановке чемпионата. Время еще есть - это почти три недели. Важно, чтобы в этот период те города, где будут проходить матчи, соответствовали критериям, которые Роспотребнадзор выдвинул в отношении перехода на определенный этап снятия ограничений".

"Возобновление чемпионата России по футболу - это особая статья, это не тренировка на воздухе или прогулка. Это сложная организационное событие. Поэтому будем надеяться на лучшее", - добавил гендиректор "Зенита".

Возвращение футболистов к тренировкам должно быть плавным

В конце апреля на общем собрании клубов РПЛ были озвучены ориентировочные сроки возобновления турнира - 21 или 28 июня. Режим самоизоляции в Москве и Санкт-Петербурге на фоне пандемии коронавируса действует до 31 мая.

На вопрос о том, хватит ли трех-четырех недель для подготовки к возобновлению сезона, Медведев ответил: "Есть мнение тренеров по физической подготовке, физиотерапевтов, мы обратили мнение, что перед матчем [чемпионата Германии] "Боруссия" Дортмунд - "Шальке", который должен состояться 16 мая, в ходе подготовительных тренировок несколько игроков, в том числе известных, таких как Аксель Витсель (бывший полузащитник "Зенита" - прим. ТАСС), получили травмы. Мы не знаем характер этих повреждений, но, скорее всего, причиной является переход от домашнего изоляционного режима к тренировочному".