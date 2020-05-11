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ММА

Фергюсон может перенести операцию после боя с Гейджи на турнире UFC

В ночь на воскресенье Фергюсон проиграл Джастину Гейджи в поединке за звание "временного" чемпионат UFC в легком весе на турнире UFC 249
Джастин Гейджи и Тони Фергюсон AP Photo/John Raoux
Описание
Джастин Гейджи и Тони Фергюсон
© AP Photo/John Raoux
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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Американский боец Тони Фергюсон может быть прооперирован из-за перелома орбитальной кости, находящейся в области глазницы, после поединка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против соотечественника Джастина Гейджи. Об этом ТАСС сообщил представитель спортсмена.

"Более углубленное обследование выявило перелом орбитальной кости. Тони может быть прооперирован", - сказал собеседник агентства.

Фергюсон проиграл Гейджи техническим нокаутом в пятом раунде в ночь на воскресенье на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США). На кону стоял титул "временного" чемпиона UFC в легком весе.

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