{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

ФК "Ахмат" расторгнет контракты с некоторыми игроками из-за экономической ситуации

Целью данного решения является разгрузка платежной ведомости клуба

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" намерен расторгнуть соглашения с некоторыми игроками из-за экономической ситуации с целью сократить платежную ведомость. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.

На эту тему

В воскресенье генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев в эфире "Матч ТВ" заявил, что шансы на возобновление сезона в России достаточно высоки, отметив, что союз согласует документ о возобновлении сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с Министерством спорта РФ и Роспотребнадзором. В этот же день директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин сообщил, что большинство клубов премьер-лиги выступают за то, чтобы доиграть сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса.

"Алаев высказал мнение РФС. Мы высказали свою позицию, большого количества клубов, направив письмо в Российскую премьер-лигу. Не знаю точно, сколько, но, думаю, не менее 10", - сказал Айдамиров.

"Мы считаем доигровку нецелесообразной, но если РФС хочет завершить турнир и закончить чемпионат, мы не отказываемся. Но наше пожелание заключается в том, чтобы принятие решения [о будущем сезона-2019/20] не выходило за май, потому что у нас у многих игроков заканчиваются контракты. С некоторыми в этой экономической ситуации будем расторгать контракты, чтобы сокращать платежную ведомость", - добавил гендиректор "Ахмата".

Сезон-2019/20 в премьер-лиге был приостановлен из-за коронавируса 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля РФС принял решение продлить паузу в проведении всех футбольных соревнований в стране до 31 мая. Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных. Заседание исполкома РФС, на котором будет обсуждаться дальнейшая судьба сезона, состоится 15 мая.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Допинг-скандал вокруг российского спорта
WADA 15 мая изучит новые данные о незаконных изменениях базы данных московской лаборатории
30 апреля WADA сообщило о завершении расследования по делу о манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов и передало результаты в международные федерации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС