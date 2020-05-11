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Зимние олимпийские виды спорта

Плющенко опроверг информацию о переходе в его группу подопечного Тутберидзе Рухина

Олимпийский чемпион заявил, что в его академию никто не обращался со стороны фигуриста
Евгений Плющенко Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Евгений Плющенко
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Фигурист группы Этери Тутберидзе Егор Рухин не обращался в академию Евгения Плющенко, информация о его переходе в группу двукратного олимпийского чемпионка недостоверна. Об этом Плющенко заявил ТАСС.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что 16-летний Рухин покинул группу тренера Этери Тутберидзе, а на портале allskaters.info в профиле спортсмена появилась информация о том, что его новым клубом стала академия "Ангелы Плющенко".

"Ни представители Рухина, ни он сам в нашу академию не обращались, такого не было. Эта информация не соответствует действительности", - сообщил Плющенко.

Рухин является участником юниорской серии Гран-при, в сезоне-2017/18 он был третьим на этапе в Австралии, в нынешнем сезоне - четвертым во Франции.

Как ранее сообщил ТАСС Плющенко, в его академию перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и тренер Сергей Розанов, работавший в школе Тутберидзе с юниорами.

Теги
Плющенко, Евгений ВикторовичЗимние олимпийские виды спорта
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