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Допинг-скандал вокруг российского спорта

WADA 15 мая изучит новую информацию по делу о манипуляциях с базой московской лаборатории

30 апреля WADA сообщило о завершении расследования по делу о манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов и передало результаты в международные федерации
Образцы допинг-проб EPA/CHRISTIAN BRUN
Описание
Образцы допинг-проб
© EPA/CHRISTIAN BRUN

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Члены исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) на ближайшем заседании, которое пройдет 15 мая в онлайн-режиме, получат обновленную информацию по делу о манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы WADA Мегги Дюран.

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Майское заседание исполкома WADA должно было пройти в канадском Монреале, однако из-за пандемии коронавируса оно состоится в режиме видеоконференции.

"Во время своего заседания, которое состоится в пятницу, 15 мая, исполнительный комитет WADA получит обновленную информацию о различных аспектах деятельности агентства, включая "Операцию LIMS", - сообщила Дюран.

30 апреля WADA сообщило о завершении расследования по делу о манипуляциях с допинг-пробами 298 российских спортсменов, которые хранились в московской лаборатории. Результаты расследования переданы 28 международным федерациям, одна из которых занимается организацией "крупных соревнований".

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории (LIMS), которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит Спортивный арбитражный суд (CAS).

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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