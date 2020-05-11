Филатов: онлайн-турнир "Сборная - России" привлечет любителей шахмат во всем мире

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Трансляция на весь мир обеспечит глобальную вовлеченность людей в благотворительный шахматный онлайн-турнир "Сборная - России". Об этом ТАСС рассказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

Благотворительный онлайн-турнир по шахматам "Сборная - России", вырученные средства от которого пойдут на помощь медицинским сотрудникам в борьбе с пандемией коронавируса, состоится с 12 по 14 мая.

"Участием в этом турнире шахматисты стараются оказать посильную помощь нашим врачам. Это по-человечески очень правильно, - сказал Филатов. - Проведением турнира мы и развлекаем людей, любящих шахматы, и собираем всевозможную помощь врачам, начиная от денег, заканчивая масками и медицинским оборудованием".

"Так как будет онлайн-трансляция на весь мир, то любители шахмат по всей планете будут вовлечены. В перерывах же будем делать различные просветительские вещи", - добавил глава ФШР.

В турнире сыграют Владимир Крамник (Краснодарский край), Александр Грищук (Москва), Сергей Карякин (Крым), Ян Непомнящий (Брянская область), Петр Свидлер (Санкт-Петербург), Евгений Томашевский (Саратовская область), Эрнесто Инаркиев (Кавказ) и Александр Рязанцев (Урал и Сибирь). Еще до старта участники определят, как и какому именно медицинскому учреждению они будут помогать - в зависимости от потребностей учреждения. Весь призовой фонд будет распределен между регионами в одинаковом размере, несмотря на занятые места их представителей.