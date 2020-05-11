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Влияние коронавируса на спорт

Госпитализированный с коронавирусом владелец ФК "Спартак" Федун идет на поправку

Сроки выписка 64-летнего Федуна пока неизвестны
Владелец "Спартака" Леонид Федун Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Владелец "Спартака" Леонид Федун
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Вице-президент "Лукойла", владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун, который на прошлой неделе был госпитализирован из-за заражения коронавирусной инфекцией, идет на поправку. Об этом ТАСС сообщил брат бизнесмена, член совета директоров красно-белых Андрей Федун.

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64-летний Федун был госпитализирован 7 мая. В тот же день его брат в разговоре с ТАСС оценил состояние здоровья владельца "Спартака" как "терпимое".

"Вроде с братом все нормально, - сказал Федун. - Сроки госпитализации? Врачам звоните, я же не доктор. Как выздоровеет, так и выпишут".

"Ничего критичного, тьфу-тьфу-тьфу. Идет на поправку. Теперь слово медицине", - добавил собеседник агентства.

Федун занимает 20-е место в списке богатейших бизнеменов России по версии Forbes. Начиная с 1991 года он участвовал в создании концерна "Лукойл", в 1994-м он занял должность вице-президента компании. Также он является совладельцем структуры ИФД "Капиталъ".

В 2003 году он приобрел контрольный пакет акций "Спартака". При нем московский клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2016/17 и обладателем Суперкубка России 2017 года. В приостановленном из-за пандемии коронавируса сезоне-2019/20 красно-белые c 28 очками занимают восьмое место в турнирной таблице после 22 туров чемпионата России из 30 запланированных. Отставание команды от занимающего первое место петербургского "Зенита" составляет 22 очка.

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Влияние коронавируса на спорт
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