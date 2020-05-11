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Зимние олимпийские виды спорта

Источник: родители фигуриста Рухина уведомили группу Тутберидзе о переходе еще в феврале

Родители были намерены искать новую группу, где у спортсмена был бы более индивидуальный подход

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Родители фигуриста Егора Рухина уведомили специалистов группы Этери Тутберидзе о смене тренерской команды еще в феврале - перед финалом Кубка России в Великом Новгороде. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что 16-летний Рухин покинул группу тренера Этери Тутберидзе, а на allskaters.info в профиле спортсмена появилась информация о том, что его новым клубом стала академия "Ангелы Плющенко". Однако двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил ТАСС, что эта информация не является достоверной - родители к нему не обращались.

"Он некоторое время не катался, а перед февральским финалом Кубка России в Великом Новгороде родители уведомили, что спортсмену нужна пауза на восстановление. В дальнейшем родители были намерены искать новую группу, где у спортсмена был бы более индивидуальный подход", - сообщил источник.

Рухин является участником юниорской серии Гран-при, в сезоне-2017/18 он стал третьим на этапе в Австралии, в нынешнем сезоне - четвертым во Франции.

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Зимние олимпийские виды спорта
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