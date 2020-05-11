Футболист "Аталанты" Ринальди умер из-за аневризмы мозга в возрасте 19 лет

ТАСС, 11 мая. Итальянец Андреа Ринальди, выступавший на позиции полузащитника за футбольный клуб "Аталанта", скончался из-за аневризмы мозга на 20-м году жизни. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Аталанты".

Футболист был госпитализирован несколько дней назад, но врачи не смогли спасти игрока.

"Всегда дружелюбный и позитивный, ты был всеобщим любимцем, - говорится в заявлении пресс-службы "Аталанты". - Ты не сдавался на поле до самого конца, так и здесь ты боролся изо всех сил, чтобы не уйти из жизни слишком рано. Но твоя добрая улыбка навсегда останется в сердцах тех, кому посчастливилось встретиться с тобой".

Ринальди был воспитанником "Аталанты", выступал за юношеские и молодежные команды клуба из итальянского Бергамо с 13 лет. В сезоне-2019/20 Ринальди находился в аренде в команде Серии D (четвертый дивизион чемпионата Италии) "Леньяно".