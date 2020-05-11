{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Италии

Футболист "Аталанты" Ринальди умер из-за аневризмы мозга в возрасте 19 лет

Несколько дней назад футболист был госпитализирован, но врачам не удалось спасти жизнь игрока

ТАСС, 11 мая. Итальянец Андреа Ринальди, выступавший на позиции полузащитника за футбольный клуб "Аталанта", скончался из-за аневризмы мозга на 20-м году жизни. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Аталанты".

На эту тему

Футболист был госпитализирован несколько дней назад, но врачи не смогли спасти игрока.

"Всегда дружелюбный и позитивный, ты был всеобщим любимцем, - говорится в заявлении пресс-службы "Аталанты". - Ты не сдавался на поле до самого конца, так и здесь ты боролся изо всех сил, чтобы не уйти из жизни слишком рано. Но твоя добрая улыбка навсегда останется в сердцах тех, кому посчастливилось встретиться с тобой".

Ринальди был воспитанником "Аталанты", выступал за юношеские и молодежные команды клуба из итальянского Бергамо с 13 лет. В сезоне-2019/20 Ринальди находился в аренде в команде Серии D (четвертый дивизион чемпионата Италии) "Леньяно".

Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Источник: родители фигуриста Рухина уведомили группу Тутберидзе о переходе еще в феврале
Родители были намерены искать новую группу, где у спортсмена был бы более индивидуальный подход
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС