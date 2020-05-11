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Влияние коронавируса на спорт

Сезон в Американской хоккейной лиге досрочно завершен из-за пандемии коронавируса

В данный момент лига сосредоточена на планировании подготовки к сезону-2020/21

ТАСС, 11 мая. Руководство Американской хоккейной лиги (АХЛ) приняло решение досрочно завершить сезон-2019/20 из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

АХЛ объявила о приостановке сезона 12 марта. Отмечается, что в настоящее время лига сосредоточена на подготовке к сезону-2020/21.

"Мы очень благодарны Национальной хоккейной лиге и ее командам за поддержку с решением проблем, с которыми мы столкнулись в последние два месяца. Мы продолжаем уделять первостепенное внимание безопасности и здоровью игроков, представителей клубов и фанатов. С нетерпением ждем возвращения на лед в сезоне-2020/21", - говорится в заявлении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

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Влияние коронавируса на спорт
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