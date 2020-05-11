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Times: УЕФА может сократить квалификацию еврокубков следующего сезона

Среди вариантов - одноматчевые противостояния в отборочных раундах и один раунд плей-офф с 12 участниками

ТАСС, 11 мая. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает варианты сокращения отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/21. Об этом сообщает британское издание The Times.

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По данным газеты, изучается и вариант полной отмены квалификационных матчей. На ситуацию влияют запреты на проведение матчей со стороны правительств отдельных стран, например, во Франции и Нидерландах футбольные игры могут быть организованы не раньше сентября. The Times также сообщает, что УЕФА планирует начать игры группового раунда Лиги чемпионов следующего сезона не ранее 20 октября (обычно начинаются в середине сентября).

Рассматривается вариант, при котором каждый квалификационный раунд будет состоять не из двух матчей, а из одного, при этом он может быть проведен на нейтральном поле. В Лиге чемпионов 6 из 32 клубов попадают в основную часть турнира после прохождения квалификаций, еще 24 клуба подают в групповой раунд по итогам национальных чемпионатов. Два оставшихся места достаются действующим победителям Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Согласно другому варианту, будет проведен один раунд плей-офф между 12 чемпионами из национальных чемпионатов с самыми высокими рейтингами, но не имеющими прямой путевки в групповой раунд Лиги чемпионов. В Лиге Европы ситуация сложнее, потому что только 17 из 48 клубов попадают в групповой раунд турнира по итогам национальных чемпионатов. Остальным необходимо проходить квалификацию. О возможной реорганизации квалификации Лиги Европы не сообщается.

Решение по отборочным раундам к еврокубкам следующего сезона исполнительный комитет УЕФА примет 27 мая.

Лига чемпионов и Лига Европы нынешнего сезона, а также большинство национальных чемпионатов приостановлены из-за пандемии коронавируса. Из пятерки ведущих европейских турниров официально досрочно завершен только чемпионат Франции. Чемпионат Германии должен возобновиться 16 мая.

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Влияние коронавируса на спорт
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