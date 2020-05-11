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Влияние коронавируса на спорт

"Валенсия", за которую выступает футболист Черышев, возобновила тренировки

Занятия проходили в небольших группах при соблюдении всех необходимых требований безопасности

ТАСС, 11 мая. Футболисты испанского клуба "Валенсия", в том числе российский полузащитник Денис Черышев, возобновили тренировки после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба "Валенсии".

"Рад вернуться на поле, - отметил капитан "Валенсии" Даниэль Парехо. - При этом нужно оставаться очень ответственными, чтобы не поддаться возможным иллюзиям. Но мы себя сейчас чувствуем очень хорошо".

Тренировки проходили в небольших группах при соблюдении всех необходимых требований безопасности. Футболисты выполняли силовые упражнения и работали с мячом. Также отмечается, что тренировку посетил президент "Валенсии" Анил Мурти, чтобы лично пообщаться с игроками.

В сезоне-2019/20 Черышев провел 22 матча в разных турнирах за "Валенсию", в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу. Ранее российский полузащитник выступал за испанские "Реал" (Мадрид), "Вильярреал" и "Севилью". В составе мадридского "Реала" Черышев стал победителем Лиги чемпионов (сезон-2015/16), выступая за "Севилью", он выиграл Лигу Европы (2013/14), вместе с "Валенсией" стал обладателем Кубка Испании (2018/19).

Чемпионат Испании был прерван в марте из-за коронавируса. До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных, турнирную таблицу возглавляет "Барселона" (58 очков). На втором месте находится мадридский "Реал" (56 очков), на третьем - "Севилья" (47). "Валенсия" располагается на седьмой позиции, набрав 42 очка.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

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Влияние коронавируса на спорт
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