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ММА

Олейник заявил, что готов провести поединок против одного из ведущих бойцов UFC

42-летний Олейник в ночь на воскресенье победил бразильца Фабрисио Вердума

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник, выступающий в тяжелом весе, готов провести поединок с одним из ведущих бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом Олейник заявил ТАСС.

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42-летний Олейник в ночь на воскресенье победил бразильца Фабрисио Вердума раздельным решением судей на турнире UFC 249.

"Я готов драться с кем-то из старой гвардии, а может и из молодой. Я меньше устал, чем после боя с Грином", - сказал Олейник.

Олейник выступает в смешанных единоборствах с 1996 года, в активе бойца 59 побед, 13 поражений и одна ничья.

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