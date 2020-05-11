Власти Британии разрешат проведение спортивных мероприятий без зрителей начиная с июня

ЛОНДОН, 11 мая. /ТАСС/. Власти Великобритании разрешат проводить спортивные и культурные мероприятия без зрителей начиная с июня. Об этом говорится в распространенном в понедельник плане по ослаблению карантина, введенного в стране 23 марта в ответ на пандемию заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.

"Будут разрешены культурные и спортивные мероприятия за закрытыми дверями с их телевизионной трансляцией во избежание риска широкомасштабного социального контактирования", - отмечается в 60-страничном документе. При этом представители театров уже предупреждали о том, что проведение спектаклей не будет рентабельным при нынешних правилах, когда люди обязаны сохранять между собой дистанцию в два метра. На прошлой неделе британский актер и писатель Стивен Фрай заявил, что для британских театров "настали поистине темные времена", выразив опасение, что те вряд ли смогут теперь открыться ранее, чем в 2021 году.

Пока не ясно, сочтут ли спортивные ассоциации формат достаточным для возобновления соревнований. Так, руководство Английской премьер-лиги пока не высказалось на тот счет, будет ли возобновлен приостановленный 13 марта из-за коронавируса национальный чемпионат.

Как поясняется в опубликованном в понедельник документе, возвращение страны к нормальной жизни будет очень медленным и поэтапным.

Шаг 1 - прогулки и поездки

На первом этапе, который начнется 13 мая, людям будет разрешено заниматься неограниченное число раз спортом на улице, загорать на солнце, совершать поездки на автомобиле к удаленным местам проведения досуга. На работу выйдут представители строительных фирм и различных секторов промышленности, которые не могут работать из дома.

Меры будут ослаблены лишь в Англии и пока не затронут остальные три административно-политические части Соединенного Королевства - Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию. Одновременно свои опасения высказали и жители ряда британских регионов и городов. Так, пользователи социальных сетей задаются вопросом, означают ли объявленные послабления, что уже в среду пляжи, например, Брайтона или водоемов Озерного края на северо-западе Англии будут заполнены жителями Лондона.

Шаг 2 - школы и магазины

В документе указывается, что начиная с июня при продолжении падения показателей инфицирования и смертей от коронавируса часть детей вернется в школы, откроется ряд магазинов, не торгующих продовольствием или продуктами первой необходимости. Именно на этом этапе станет возможно проведение первых культурных и спортивных мероприятий без зрителей.

Шаг 3 - парикмахерские и пабы

На третьем этапе начиная с июля в стране могут открыться парикмахерские, салоны красоты, пабы, церкви, отели и некоторые кинотеатры. Однако действовать смогут лишь те заведения, которые обеспечат соблюдение мер социального дистанцирования на предписанном властями уровне.

Носите самодельные маски

Тем временем правительство рекомендовало жителям страны закрывать лица или носить самодельные тканевые маски в местах массового скопления людей, в первую очередь в магазинах и общественном транспорте.