Агент Мороза заявил, что волейболист готов возобновить карьеру после отстранения за кокаин

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Российский волейболист Павел Мороз готов возобновить карьеру после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил агент спортсмена Дмитрий Резванов.

"Можно сказать, что он возобновил карьеру. Пока нет конкретных вариантов ее продолжения", - сказал Резванов.

Мороз был дисквалифицирован на 18 месяцев после обнаружения в его допинг-пробе следов кокаина. Срок отстранения отсчитывался с 12 ноября 2018 года, дисквалификация 33-летнего спортсмена завершилась 11 мая.

Волейболист выступал за МГТУ (2004-2010), "Кузбасс" (2010-2013), "Локомотив" (Новосибирск, 2013-2015), "Инчхон Эйр Джамбос" (Южная Корея, 2015-2016), "Урал" (2016-2017), "Факел" (2017-2018), "Динамо-ЛО" (2018).

Мороз является серебряным призером чемпионата России (2014), также на его счету две серебряные медали Кубка России (2011, 2014) и одна - клубного чемпионата мира (2013). В его активе 22 матча за сборную России.