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Зимние олимпийские виды спорта

Вице-президент ISU: изменение стоимости прыжков не скажется на результатах фигуристов

По словам Александра Лакерника, разница в полбалла существенной роли не сыграет
Вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник полагает, что изменение базовой стоимости прыжковых элементов в фигурном катании не окажет большого влияния на результаты соревнований. Такое мнение он высказал ТАСС.

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В понедельник ISU уравнял стоимость тройных лутца и флипа - по 5,3 балла. Ранее лутц был вторым по сложности тройным прыжком и оценивался в 5,9 балла. Также ISU уравнял четверные лутц, флип и риттбергер, теперь их стоимость составляет 11 баллов, раньше за лутц можно было получить 11,5 балла, за флип - 11, за риттбергер - 10,5.

"Разница, которую мы обсуждаем, - полбалла, - сказал Лакерник. - Я понимаю, что делает технический комитет. На что это повлияет? На мой взгляд, ни на что, разница небольшая, грубо говоря, отняли полбалла у лутца, прибавили полбалла риттбергеру. Сейчас фигуристам нужно думать о том, как сделать хорошо, а не просто сделать. На мой взгляд, спортсмены учат тот или иной прыжок, не потому что в таблице он больше стоит, а потому что есть шанс его сделать".

"Когда мы были на уровне одинарных и двойных прыжков, была логика, которой мы пользовались десятилетиями, - по возрастающей шли тулуп, сальхов, риттбергер, флип и лутц, - поясняет собеседник агентства. - На четверных прыжках эта логика стала сбиваться. Что сложнее? Многие скажут, что самый сложный четверной - это риттбергер, он неудобен, спросите Александру Трусову, ей легче прыгать тулуп, флип, лутц, там есть упор зубцом, благодаря этому получается удобная ось. Сложнее прыгать аксель, сальхов и риттбергер, потому что там сложнее ловить ось в воздухе. Но сказать, где здесь правда, очень сложно".

Мировые рекорды в женском одиночном катании принадлежат россиянкам Алене Косторной (короткая и сумма) и Александре Трусовой (произвольная).

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Зимние олимпийские виды спорта
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