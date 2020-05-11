{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Матч чемпионата Белоруссии перенесен из-за симптомов коронавируса у одного из футболистов

Игра "Минск" - "Неман" 15 мая не состоится, также перенесена одна из игр во втором дивизионе

ТАСС, 11 мая. Исполнительный комитет Белорусской федерации футбола принял решение перенести на неопределенный срок ближайший матч клуба "Минск", так как у одного из футболистов команды подозревают коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

На эту тему

15 мая в рамках девятого тура чемпионата Белоруссии "Минск" на домашнем стадионе должен был сыграть с командой "Неман" из Гродно.

Также из-за возможного заражения коронавирусом одного из футболистов дзержинского "Арсенала", отложен на неопределенный срок матч пятого тура во втором дивизионе, в котором 16 мая "Арсенал" должен был принять на своей арене команду ГОБЖД из Гомеля.

Чемпионат Белоруссии является одним из немногих футбольных турниров в мире, который не был прерван из-за пандемии коронавируса. "Минск" занимает 12-е место в турнирной таблице первенства страны, лидирует БАТЭ.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В Белоруссии зафиксировано около 24 тыс. случаев заражения, более 100 человек умерли.

Теги
БелоруссияВлияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Гендиректор ФК "Зенит": конец периода нерабочих дней позволит вернуться к тренировкам
Александр Медведев акцентировал внимание на соблюдении санитарных норм
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС