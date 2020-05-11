Отец футболиста "Валенсии" Черышева рассказал о первой тренировке сына после паузы

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Полузащитник сборной России по футболу и испанской "Валенсии" Денис Черышев, приступивший к тренировкам вместе с командой после паузы, связанной с пандемией коронавируса, не испытывает проблем со здоровьем. Об этом ТАСС сообщил отец игрока Дмитрий Черышев.

В понедельник "Валенсия" с Черышевым в составе провела первую тренировку после приостановки чемпионата Испании. Решение о паузе в турнире было принято 12 марта. После почти двухмесячного перерыва занятия проходили в небольших группах при соблюдении всех необходимых требований безопасности.

"Тяжеловато, нагрузки начались, сейчас все работают в аэробном режиме и потихоньку набирают форму, набирают обороты. Все нормально, все хорошо", - сказал Черышев-старший. На вопрос о том, все ли хорошо у его сына со здоровьем, он ответил: "А почему должно быть плохо?"

"До возобновления чемпионата целый месяц, ребята очень много пропустили, - продолжил отец полузащитника сборной России. - В домашних условиях можно процентов на 10 поддержать форму от той, когда ты полноценно тренируешься на футбольном поле. Думаю, сейчас все пришли в разобранном состоянии. Естественно, кто-то бегал на беговой дорожке, занимался на велотренажере, качался и поддерживал форму, но это не заменит футбольного поля".

В сезоне-2019/20 Черышев провел 22 матча в разных турнирах за "Валенсию", в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу. Ранее российский полузащитник выступал за испанские "Реал" (Мадрид), "Вильярреал" и "Севилью". В составе мадридского "Реала" Черышев стал победителем Лиги чемпионов (сезон-2015/16), выступая за "Севилью", он выиграл Лигу Европы (2013/14), вместе с "Валенсией" стал обладателем Кубка Испании (2018/19).

До вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса клубы в чемпионате Испании провели по 27 матчей из 38 запланированных, турнирную таблицу возглавляет "Барселона" (58 очков). На втором месте находится "Реал" (56 очков), на третьем - "Севилья" (47). "Валенсия" располагается на седьмой позиции, набрав 42 очка.