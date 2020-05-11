{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Итальянским футбольным клубам разрешат возобновить тренировки с 18 мая

Разрешение будет одобрено после внесения незначительных правок в медицинский протокол

ТАСС, 11 мая. Правительство Италии разрешит футбольным клубам приступить к тренировкам с 18 мая. Об этом сообщает портал Football Italia со ссылкой на совместное заявление министра здравоохранения Италии Роберто Сперанцы и министра спорта Винченцо Спадафоры.

Представители правительства попросили внести незначительные изменения в медицинский протокол, согласно которому будут осуществляться тренировки футбольных клубов. Как только правки будут сделаны, правительство разрешит командам возобновить тренировочный процесс. Предполагается, что футболисты вернутся к занятиям с 18 мая.

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта по причине пандемии коронавируса. 26 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал постановление о смягчении в стране карантинных мер с 4 мая. Лидером турнира является туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр, на втором месте находится римский "Лацио" (62 очка после 26 матчей), на третьем - миланский "Интер" (54 очка после 25 матчей).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В Италии зафиксировано около 220 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 30 тыс. человек умерли.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Гендиректор ФК "Зенит": конец периода нерабочих дней позволит вернуться к тренировкам
Александр Медведев акцентировал внимание на соблюдении санитарных норм
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС