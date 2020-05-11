Итальянским футбольным клубам разрешат возобновить тренировки с 18 мая

ТАСС, 11 мая. Правительство Италии разрешит футбольным клубам приступить к тренировкам с 18 мая. Об этом сообщает портал Football Italia со ссылкой на совместное заявление министра здравоохранения Италии Роберто Сперанцы и министра спорта Винченцо Спадафоры.

Представители правительства попросили внести незначительные изменения в медицинский протокол, согласно которому будут осуществляться тренировки футбольных клубов. Как только правки будут сделаны, правительство разрешит командам возобновить тренировочный процесс. Предполагается, что футболисты вернутся к занятиям с 18 мая.

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта по причине пандемии коронавируса. 26 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал постановление о смягчении в стране карантинных мер с 4 мая. Лидером турнира является туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр, на втором месте находится римский "Лацио" (62 очка после 26 матчей), на третьем - миланский "Интер" (54 очка после 25 матчей).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В Италии зафиксировано около 220 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 30 тыс. человек умерли.