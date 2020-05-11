Финал Кубка Германии по футболу пройдет 4 июля

ТАСС, 11 мая. Германский футбольный союз (DFB) объявил даты оставшихся матчей Кубка Германии сезона-2019/20, приостановленного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу DFB.

Кубок Германии был приостановлен на стадии полуфиналов, в которых мюнхенская "Бавария" должна была сыграть с "Айнтрахтом" из Франкфурата, а "Саарбрюкен" - с леверкузенским "Байером". Сообщается, что полуфиналы пройдут 9 и 10 июня, а финал - 4 июля.

"Впервые нам предстоит провести финал кубка без зрителей, - заявил президент DFB Фритц Келлер. - Мне очень жаль, что так получилось, ведь это очень важное соревнование как для игроков, так и для болельщиков. Но я твердо убежден, что этот вариант на сегодняшний день лучший. Мы надеемся, что в следующем кубковом сезоне у нас будет много матчей с великолепной атмосферой".

7 мая глава Германской футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт заявил, что с 16 мая возобновится проведение матчей чемпионата страны, все игры будут проходить без зрителей. До завершения турнира командам осталось провести восемь туров. Запланировано, что финальный тур пройдет 27 июня.

Чемпионат Германии станет первым из ведущей пятерки национальных первенств Европы, который возобновится после перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Один из этих турниров уже завершен - 28 апреля было объявлено о досрочном окончании чемпионата Франции по итогам 28 сыгранных туров из 38 запланированных, позднее победителем был назван "Пари Сен-Жермен".