Гендиректор ФК "Зенит": конец периода нерабочих дней позволит вернуться к тренировкам

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным завершение периода нерабочих дней говорит о том, что выступающие в Тинькофф - Российской премьер-лиге клубы постепенно могут возвращаться к тренировкам. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев.

В понедельник президент России Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней начиная с 12 мая. По словам главы государства, ситуация в стране позволяет перейти к этапу постепенного снятия ограничений, связанных с коронавирусом.

"Заявление президента отражает то, что мы достигли фазы стабилизации, из нерабочего режима выходим, - сказал Медведев. - При соблюдении всех нормативов это позволяет постепенно вернуться к тренировочному процессу и, надеюсь, возобновлению чемпионата. Если решение [о возобновлении сезона] будет принято не позднее 27 мая, то мы сможем начать играть в середине июня".

Сезон-2019/20 в премьер-лиге был приостановлен из-за коронавируса 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля РФС принял решение продлить паузу в проведении всех футбольных соревнований в стране до 31 мая. Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных. Заседание исполкома РФС, на котором будет обсуждаться дальнейшая судьба сезона, состоится 15 мая.

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Отрыв от занимающего второе место московского "Локомотива" составляет 9 очков.