СМИ: "Реал" доиграет оставшиеся домашние матчи чемпионата Испании на тренировочной базе

ТАСС, 11 мая. Мадридский футбольный клуб "Реал" в случае продолжения чемпионата Испании доиграет оставшиеся матчи сезона на тренировочной арене "Альфредо ди Стефано". Об этом сообщает издание AS.

Стадион "Альфредо ди Стефано" рассчитан на 6 тыс. человек, на нем проводит домашние матчи резервная команда мадридского клуба. По информации источника, "Реал" будет проводить домашние матчи на тренировочной базе до января 2021 года. Отмечается, что клуб уже получил разрешение на проведение матчей на этой арене. На стадионе улучшено освещение, установлена система видеоассистента рефери (VAR) и размещены рекламные баннеры.

Матчи будут проходить без зрителей, поэтому клуб компенсирует владельцам абонементов стоимость билетов на оставшиеся шесть домашних игр.

Чемпионат Испании был прерван в марте из-за коронавируса. До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных, турнирную таблицу возглавляет "Барселона" (58 очков). На втором месте находится "Реал" (56 очков), на третьем - "Севилья" (47). Домашним стадионом "Реала" является арена "Сантьяго Бернабеу", рассчитанная на 81 тыс. зрителей.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.