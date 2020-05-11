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УЕФА опроверг информацию о возможном сокращении квалификации еврокубков в новом сезоне

На сегодняшний день никаких конкретных вариантов по формату квалификации для европейских клубных соревнований не разработано

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг информацию британского издания The Times о возможном сокращении отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2020/21. Заявление УЕФА предоставлено ТАСС пресс-службой организации.

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В понедельник газета The Times сообщила о том, что УЕФА изучает как вариант сокращения раундов квалификации, так и вариант полной отмены квалификационных матчей. На ситуацию влияют запреты на проведение матчей со стороны правительств отдельных стран, например, во Франции и Нидерландах футбольные игры могут быть организованы не раньше сентября.

"УЕФА никогда не рассматривал возможность лишения победителей чемпионатов стран их естественного права пытаться выйти в групповой этап Лиги чемпионов благодаря результатам на поле, - говорится в заявлении организации. - УЕФА в настоящее время следит за развитием ситуации и любым потенциальным влиянием на формат отборочных туров для клубных соревнований следующего сезона. На сегодняшний день никаких конкретных вариантов по формату квалификации для европейских клубных соревнований не разработано".

Розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/20 были приостановлены в марте из-за пандемии. В Лиге чемпионов определились четыре четвертьфиналиста (французский ПСЖ, итальянская "Аталанта", испанский "Атлетико" и германский "Лейпциг"), во втором по значимости еврокубке розыгрыш был приостановлен на стадии 1/8 финала.

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