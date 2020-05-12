Тихая революция. На ком из фигуристов сильнее скажется изменение стоимости прыжков

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) выпустил новую систему базовой стоимости прыжков в фигурном катании. Традиционное мероприятие перед стартом очередного сезона на сей раз не обошлось без неожиданных моментов - союз пошел на изменения, которые могут повлиять на турнирные расклады в ближайшей перспективе. ISU уравнял стоимость тройных лутца и флипа - по 5,3 балла. Ранее лутц оценивался в 5,9 балла. Ключевым моментом в последней версии документа стало снижение оценки за лутц в три и четыре оборота. Раньше этот прыжок считался вторым по сложности после акселя, техника исполнения которого отличается. Лутц же безоговорочно признавался самым сложным среди остальных. Дело в сложном S-образной траектории захода, усложняющей вращение, а также в необходимости сохранять опорную ногу строго на внешнем ребре конька в момент отталкивания, что создает дополнительную нагрузку на голеностоп и мышцы голени.

На эту тему Тарасова считает незначительными изменения в стоимости прыжков в фигурном катании

Теперь же технический комитет ISU решил уравнять его с "младшим братом" - флипом. Базовая стоимость обоих прыжков в три оборота отныне одинакова, при этом цена остальных элементов осталась неизменной. Технически лутц и флип немного похожи, болельщики нередко путают их, однако различия есть. При заходе на флип фигурист совершает оборот вокруг своей оси, а опорная нога в момент отталкивания лежит на внутреннем ребре. Тройной флип более универсален, чем лутц, причем не только для спортсменов, но и для судей. При оценке тройного лутца, особенно у фигуристов с несовершенной техникой, арбитры нередко принимали неоднозначные решения. Уравняв лутц и флип, ISU не только поможет менее техничным спортсменам, но и косвенно снизит градус недовольства судейскими решениями Дальнейшие изменения касаются уже четверных прыжков. ISU уравнял четверные лутц, флип и риттбергер, теперь их стоимость составляет 11 баллов без учета надбавок за качество исполнения (GOE), раньше за лутц можно было получить 11,5 балла, за флип - 11, за риттбергер - 10,5. Стоимость остальных элементов осталась без изменений. Вице-президент ISU Александр Лакерник в разговоре с ТАСС подчеркнул - данное изменение назревало давно.

На эту тему Вице-президент ISU: изменение стоимости прыжков не скажется на результатах фигуристов

"Когда мы были на уровне одинарных и двойных прыжков, была логика, которой мы пользовались десятилетиями, - по возрастающей шли тулуп, сальхов, риттбергер, флип и лутц, - пояснил он. - На четверных прыжках эта логика стала сбиваться. Что сложнее? Многие скажут, что самый сложный четверной - это риттбергер, он неудобен, спросите Александру Трусову, ей легче прыгать тулуп, флип, лутц, там есть упор зубцом, благодаря этому получается удобная ось. Сложнее прыгать аксель, сальхов и риттбергер, потому что там сложнее ловить ось в воздухе. Но сказать, где здесь правда, очень сложно". Гонка четверных станет более логичной Логика в решении ISU относительно четверных присутствует. В последние годы лутц стал едва ли не самым популярным прыжком в четыре оборота наравне с самым "дешевым" - тулупом, что никак не вяжется со статусом сложнейшего элемента в своей весовой категории. Причем лутц практически одинаково популярен как у мужчин, так и у женщин, и объяснить это на самом деле не так уж сложно. Любой четверной - потенциально большой риск. Ныне используемая система судейства предполагает как надбавки за качественно исполненный прыжок, так и суровые вычеты за ошибки. Падение с четверного приводит к катастрофическому снижению стоимости элемента. Грубо говоря, лутц - такая же лотерея, как и все остальные, но с более высоким призовым фондом. Но как отметил Лакерник, с переходом фигурного катания в эру четверных градация сложности элементов сильно сбилась. Или же просто безнадежно устарела. Многие специалисты отмечали, что четверной риттбергер сильно недооценен. Сложность этого прыжка для фигуристов очевидна. В отличие от лутца и флипа, где есть возможность разогнаться и оттолкнуться зубцом маховой ноги, риттбергер просто не оставляет шансов на дополнительное ускорение. Отталкивание и крутка осуществляются по большей части за счет силы бедер, что вкупе с высокой травмоопасностью и незначительной базовой стоимостью делало риттбергер наименее популярным четверным.

Регулярно на соревнованиях его делают только мужчины, у девушек же его пока не смогла осилить даже королева четверных Александра Трусова, среди исполнителей риттбергера - итальянец Даниэль Грассль и японец Юдзуру Ханю, который, кстати, собственным примером показал опасность этого прыжка. В ноябре 2018 года он получил тяжелую травму на тренировке этапа Гран-при в Москве - сказалось неудачное приземление с риттбергера. Возможно, этот инцидент повлиял и на остальных фигуристов. Известно, что риттбергером в четыре оборота владеют россияне Сергей Воронов, Александр Самарин и Артур Даниелян, а также американец Натан Чен, но в программах они этот элемент практически не используют. Теперь, вероятно, ситуация изменится. Не в пользу Щербаковой На уровне тройных прыжков нововведения сильнее остальных повлияют на тех, у кого были проблемы с лутцем. К примеру, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева на протяжении всей карьеры допускала неточности с ребром, из-за чего присутствие лутца в программах пришлось сократить до минимума. При прежних правилах замена лутца на флип удешевляла ее техническую заявку и не позволяла бороться с более техничными соперницами, теперь же она точно не будет отставать от других фигуристок, в арсенале которых нет элементов повышенной сложности. Похожая ситуация у Алены Косторной. Явных ошибок на тройном лутце у нее не было со времен перехода в группу Этери Тутберидзе в 2017 году, и все же этот прыжок она использует значительно реже флипа. Понижение стоимости тройного лутца вкупе с тремя тройными акселями значительно упрочит ее и без того серьезные позиции. Особенно перед новым сезоном, в котором фигуристам придется справляться с последствиями длительного простоя из-за пандемии коронавируса и восстанавливать ультра-си элементы в авральном порядке.

На эту тему Судейский корпус. Объясняем, как считаются оценки в фигурном катании

Сложнее придется тем, кто сделал лутц своим главным оружием. Речь, конечно же, о двукратной чемпионке России Анне Щербаковой, у которой на два проката этот прыжок встречается пять раз, а также Елизавете Туктамышевой, чья техника исполнения лутца считается едва ли не лучшей в мире. При прежних правилах за удачное исполнение они получали еще и весомые надбавки по шкале GOE за счет более высокой по сравнению с остальными прыжками базовой стоимости, что давало им преимущество. По новым правилам Щербакова недосчиталась бы за лутцы порядка трех баллов только по базовой стоимости и при сопоставимых прокатах проиграла Косторной на последнем национальном первенстве в Красноярске. Примечательно, что тренер Туктамышевой Алексей Мишин поддержал реформу в оценках. При этом специалист отметил недостаточное, по его мнению, внимание к тройному акселю (8 баллов по базовой стоимости), который считается одним из коронных элементов его подопечной. "Я приветствую такое решение, потому что есть люди, которые делают лутц, но не могут выучить риттбергер, или прыгают риттбергер, но не могут осилить лутц, - сказал он. - А за тройной аксель сумму баллов надо поднять, потому что многие делают четверные прыжки, а тройной аксель не могут, там есть свои секреты и загадки техники, они объяснимы и научно обоснованы". Лакерник считает, что изменения в системе оценки вряд ли серьезно скажутся на результатах в ближайшей перспективе. Вице-президент ISU считает, что уравнивание в правах четверных лутца, флипа и риттбергера улучшит качество прокатов - фигуристы перестанут гоняться за более дорогими элементами и смогут сделать ставку на более стабильные прыжки.