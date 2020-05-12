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Формула-1

СМИ: Феттель не договорился с "Феррари" о новом контракте и покинет команду в конце года

Немец выступал за итальянскую команду с 2015 года
Себастьян Феттель EPA-EFE/ALEJANDRO GARCIA
Описание
Себастьян Феттель
© EPA-EFE/ALEJANDRO GARCIA

ТАСС, 12 мая. Четырехкратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" немец Себастьян Феттель не смог договориться с "Феррари" о продлении контракта. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

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Таким образом, пилот покинет итальянскую команду по окончании сезона-2020. Официально об этом должно быть объявлено во вторник.

Ранее сообщалось, что "Феррари" предлагала 32-летнему Феттелю продлить контракт на один сезон с существенным понижением зарплаты, но он отказался.

Сезон 2020 года до сих пор не начался из-за пандемии коронавируса. В прошлом сезоне немец занял пятое место в личном зачете (240 очков), его партнер по команде монегаск Шарль Леклер стал четвертым (264).

Феттель выступает в "Формуле-1" с 2007 года. Все четыре титула он выиграл в составе команды "Ред Булл" (2010-2013). В "Феррари" он перешел в 2015 году.

Теги
Формула-1Феттель, Себастьян
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