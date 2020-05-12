СМИ: клубы Английской премьер-лиги потеряют более £300 млн, даже если доиграют сезон

ТАСС, 12 мая. Клубы Английской премьер-лиги потеряют минимум £300 млн ($372 млн), даже если нынешний сезон будет доигран. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Тhe Guardian.

По информации источника, командам придется вернуть от £300 млн до £350 млн ($434 млн) телевещателям, так как из-за пандемии коронавирусной инфекции они нарушили условия контракта на показ игр. В частности, им не удалось соблюсти установленные сроки показа игр чемпионата страны.

Если сезон не будет доигран, то клубам будет необходимо вернуть около £800 млн ($990 млн).

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча турнира отложены на неопределенный срок. Позднее клубы лиги провели совещание, на котором договорились доиграть чемпионат, если получат разрешение от правительства страны. Ранее сообщалось, что турнир может возобновиться 12 июня.