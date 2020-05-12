Павел Буре вошел в символическую сборную "Ванкувера" всех времен по версии TSN

ТАСС, 12 мая. Российский форвард Павел Буре включен в символическую сборную лучших игроков клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер" всех времен по версии телеканала TSN. Состав опубликован на сайте канала.

Павел Буре и Могильный вошли в список 16 лучших правых форвардов НХЛ с 1967 года

Россиянин вошел в первую тройку нападения вместе со шведскими братьями Хенриком и Даниэлем Сединами.

"Братья Седины с 1000 набранных очков, у которых были общие хоккейные мозги, и самый быстрый игрок в истории клуба", - такое описание приводит TSN этому звену.

Буре был задрафтован "Ванкувером" в 1989 году под общим 113-м номером. За команду он выступал с 1991 по 1998 год, после чего выступал за "Флориду" и "Рейнджерс". В 1992 году Буре был признан лучшим новичком НХЛ, всего за "Ванкувер" он провел 428 матчей и набрал 478 (254+224) очков.