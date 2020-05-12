Стадионы просят спорта. Какие соревнования возобновятся в ближайшее время

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Первой организацией, вернувшейся на большие спортивные арены, стал Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC), который провел турнир в американском городе Джексонвилл (штат Флорида) благодаря поддержке местных властей, а также президента США Дональда Трампа. При этом само мероприятие прошло без зрителей, а спортсмены и другие участники турнира ежедневно сдавали медицинские тесты. При этом тест одного из спортсменов, Роналдо Соузы, дал положительный результат.

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В одном из боев турнира принимал участие россиянин Алексей Олейник, отметивший в разговоре с ТАСС, что опасался заразиться коронавирусом. Весь обслуживающий персонал, а также представители местной атлетической комиссии и судьи пользовались необходимыми средствами защиты, а присутствовавшие в зале люди соблюдали социальную дистанцию. По информации ESPN, все участники турнира, в том числе журналисты, подписали соглашение, согласно которому UFC не будет нести ответственности в случае последующего обнаружения у кого-либо коронавируса. UFC планирует провести в Джексонвилле еще два турнира, первый пройдет 13 мая, второй - 16 мая. Президент организации Дэйна Уайт заявил, что соревнования проводятся с учетом всех необходимых требований безопасности, а участники турнира UFC 249 сдали порядка 1,2 тыс. тестов. Первые шаги в футболе Футбол пока лишь на пути к возвращению в нормальный ритм. Первым из топ-чемпионатов после паузы, связанной с пандемией, возобновится немецкая бундеслига: девять игр 26-го тура пройдут с 16 по 18 мая. Уже 16 мая пройдет одно из самых принципиальных противостояние немецкого футбола - Рурское дерби, в котором "Боруссия" в Дортмунде примет "Шальке" из Гельзенкирхена. Также точные даты возобновления футбольных чемпионатов названы в Чехии (25 мая), Дании и Польше (29 мая), Португалии и Сербии (30 мая). Остальные пока с полноценным выходом с карантина не спешат и ограничиваются снятием запрета на тренировки. Так, испанская "Валенсия", за которую выступает один из героев чемпионата мира 2018 года в России Денис Черышев, уже возобновила занятия, а итальянским клубам разрешили тренироваться с 18 мая, но пока даже приблизительной даты возможного рестарта Серии А нет.

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Возобновление чемпионатов Англии и Испании, по сообщениям местных СМИ, предполагается 12 июня. А вот первенство французской Лиги 1 возобновлено не будет, как и чемпионат Нидерландов. По российскому футболу конкретики пока мало. Розыгрыш Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен 17 марта, когда было сыграно 22 тура из 30, с учетом эпидемиологической обстановки Российский футбольный союз (РФС) принял решение сохранить запрет на проведение матчей до 31 мая. В конце апреля на общем собрании клубов РПЛ были озвучены ориентировочные сроки возобновления турнира - 21 или 28 июня. Если же сезон не будет доигран, состав участников на следующий год будет расширен с 16 до 18 команд, Кубок России не состоится. Вопрос возобновления чемпионата России будет обсуждаться на исполкоме РФС 15 мая. Ранее генеральный секретарь организации Александр Алаев сообщил, что шансы на то, что нынешний сезон будет продолжен, расцениваются как высокие. В хоккее и баскетболе пока выжидают Континентальная хоккейная лига (КХЛ), приостановившая сезон на стадии плей-офф, позднее решила досрочно завершить его без объявления победителя, аналогично поступили и многие ведущие европейские лиги, среди которых чешская, шведская, финская, швейцарская, немецкая и словацкая. Но зато уже известно, что КХЛ планирует начать новый сезон 2 сентября, то есть не меняя дат по сравнению с предыдущими годами. Хоккейная Лига чемпионов, в которой играют лучшие команды европейских чемпионатов, по предварительному расписанию начнется 6 октября.

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По-прежнему неопределенной остается ситуация в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сезон в которой также был приостановлен. На текущий момент руководство лиги отказывается от каких-либо преждевременных шагов. Известно лишь, что существует план, по которому в розыгрыше плей-офф нынешнего сезона при его возобновлении сыграют 16, 20 или даже 24 команды. Вместе с тем НХЛ уже объявила об отказе от традиционных выставочных матчей в Европе в 2020 году. Похожая картина в баскетболе. Сезон в Единой лиге ВТБ завершен досрочно, победителя было решено не определять. Однако Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) все еще продолжает цепляться за призрачные шансы доиграть регулярный чемпионат и провести плей-офф, даже несмотря на то, что лига пострадала от коронавируса, возможно, больше всех остальных командных чемпионатов. Среди баскетболистов НБА достоверно известно о заражении двукратного чемпиона лиги Кевина Дюранта, дважды лучшего защищающегося Руди Гобера и одного из лучших новичков последних лет Донована Митчелла, неофициально сообщается о десятках случаев выявления коронавируса у игроков. На данный момент неизвестно, когда лига примет окончательное решение о текущем сезоне. Одни западные СМИ сообщают, что дедлайн может наступить в июне, а другие утверждают, что комиссар НБА Адам Сильвер уже начал готовить баскетболистов к проведению следующего сезона без зрителей. Меж тем клубы из наименее пострадавших регионов США уже начинают открывать тренировочные базы - "Атланта" возобновила работу своего комплекса в понедельник, "Нью-Орлеан" планирует сделать это 18 мая. Олимпийские виды не спешат

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