СМИ: продажа ФК "Ньюкасл" может сорваться из-за связи покупателей с пиратским сервисом

ТАСС, 12 мая. Сделка по продаже английского футбольного клуба "Ньюкасл" консорциуму с участием Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии может сорваться. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Тhe Guardian.

Катарский медиахолдинг beIN Media Group передал руководству Английской премьер-лиги (АПЛ) документы, доказывающие связь между правительством Саудовской Аравии и телевизионно-стриминговым ресурсом BeoutQ, который незаконно транслирует ведущие спортивные турниры, включая матчи чемпионата Англии. В свою очередь покупатели отрицают связь с ресурсом. Решение лиги по сделке о покупке "Ньюкасла", ожидавшееся в ближайшие несколько дней, может быть отложено на более поздний срок.

Трехлетнее соглашение Английской премьер-лиги с beIN Media Group оценивается в 500 млн фунтов стерлингов ($617 млн). Платформа BeoutQ появилась в 2017 году после разрыва дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Катаром. BeoutQ зачастую занимается незаконной ретрансляцией каналов сети beIN Sports, накладывая поверх логотипа катарского вещателя свой. Ранее Международная федерация футбола подала иски на сервис из-за незаконной трансляции матчей чемпионата мира - 2018, действия BeoutQ не раз вызывали обеспокоенность в Еврокомиссии и у властей США.

Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли согласился продать клуб саудовским инвесторам за 300 млн фунтов стерлингов ($370 млн). После покупки консорциум будет готов потратить в ближайшее трансферное окно около $200 млн.

На данный момент чемпионат Англии приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. "Ньюкасл" занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков в 29 матчах. Клуб четыре раза в своей истории становился чемпионом Англии, шесть раз команда выигрывала Кубок Англии.