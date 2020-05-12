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КХЛ

Финский хоккеист Лехтеря перешел из СКА в "Спартак"

Контракт с 32-летним форвардом рассчитан на один сезон

ТАСС, 12 мая. Финский нападающий Йори Лехтеря подписал соглашение с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

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Контракт с 32-летним финном рассчитан на один год. На протяжении прошлого сезона Лехтеря представлял петербургский СКА, набрав 30 (15 голов + 15 передач) очков в 51 встрече регулярного чемпионата.

До этого Лехтеря выступал в КХЛ за ярославский "Локомотив" и новосибирскую "Сибирь", в Национальной хоккейной лиге - за "Сент-Луис" и "Филадельфию". В составе сборной Финляндии он стал бронзовым призером Олимпийских игр - 2014 и серебряным призером чемпионата мира того же года.

Помимо финна, с начала межсезонья состав "Спартака" пополнили нападающие Сергей Широков, Роман Любимов, Мартин Бакош и Илья Кляузов, защитник Юрий Козловский и голкипер Александр Трушков.

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