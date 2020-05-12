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Единая лига ВТБ

Ватутин: сообщения о трансферах БК ЦСКА являются выдумкой

Президент ЦСКА отметил, что на данный момент первостепенной задачей менеджмента клуба является оценка финансовых потерь из-за пандемии коронавируса
Президент ЦСКА Андрей Ватутин Юрий Машков/ТАСС
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин
© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московский ЦСКА не ведет переговоры о подписании контракта ни с одним баскетболистом - все появляющиеся в СМИ сообщения о возможных трансферах на данный момент являются выдумкой. Об этом ТАСС сообщил президент ЦСКА Андрей Ватутин.

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"Сейчас мы заняты одним - оцениваем потери и пытаемся найти путь к экономической жизнеспособности в будущем, ничего более. Мы не ведем переговоры ни по одному игроку, все, что сейчас публикуется, - выдумки, - сказал Ватутин. - Болельщикам не стоит тратить время на появляющуюся информацию о трансферах в ЦСКА".

Ватутин отметил, что Евролига предпринимает усилия для помощи клубам и обсуждает конкретные предложения с ассоциацией игроков. "Итоги этих обсуждений будут утверждены на предстоящем заседании совета акционеров Евролиги, - сказал президент ЦСКА. - Это будет комплекс мер в отношении контрактов игроков на сезон-2020/21. Меры будут действовать начиная с лета 2020 года и могут включать ограничения на расходы, чтобы обеспечить экономическую жизнеспособность клубов, поэтому сегодня не имеет никакого смысла вести переговоры".

Сезон Евролиги был приостановлена 12 марта в связи с пандемией коронавируса.

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