Ватутин: сообщения о трансферах БК ЦСКА являются выдумкой

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московский ЦСКА не ведет переговоры о подписании контракта ни с одним баскетболистом - все появляющиеся в СМИ сообщения о возможных трансферах на данный момент являются выдумкой. Об этом ТАСС сообщил президент ЦСКА Андрей Ватутин.

"Сейчас мы заняты одним - оцениваем потери и пытаемся найти путь к экономической жизнеспособности в будущем, ничего более. Мы не ведем переговоры ни по одному игроку, все, что сейчас публикуется, - выдумки, - сказал Ватутин. - Болельщикам не стоит тратить время на появляющуюся информацию о трансферах в ЦСКА".

Ватутин отметил, что Евролига предпринимает усилия для помощи клубам и обсуждает конкретные предложения с ассоциацией игроков. "Итоги этих обсуждений будут утверждены на предстоящем заседании совета акционеров Евролиги, - сказал президент ЦСКА. - Это будет комплекс мер в отношении контрактов игроков на сезон-2020/21. Меры будут действовать начиная с лета 2020 года и могут включать ограничения на расходы, чтобы обеспечить экономическую жизнеспособность клубов, поэтому сегодня не имеет никакого смысла вести переговоры".

Сезон Евролиги был приостановлена 12 марта в связи с пандемией коронавируса.