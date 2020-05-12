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Лига чемпионов

"Матч ТВ" продолжит показывать матчи футбольных еврокубков до 2024 года

Телеканал покажет не только игры Лиги чемпионов и Лиги Европы, но и нового турнира - Лиги конференций
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Телеканал "Матч ТВ" продолжит показывать футбольные матчи еврокубков до конца сезона-2023/24. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канала.

Новый трехлетний договор, который начнет действовать с сезона-2021/22, включает в себя право на трансляции не только игр Лиги чемпионов и Лиги Европы, но и нового турнира Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) - Лиги конференций, запуск которого намечен на сезон-2021/22. В новом пакете прав останется и Юношеская лига УЕФА.

"Мы вместе с нашими многочисленными зрителями, любителями футбола всех возрастов, рады, что "Матч ТВ" продолжит показывать главные матчи турниров под эгидой УЕФА до конца сезона-2023/24, - приводит пресс-служба канала слова гендиректора холдинга "Газпром-медиа" Александра Жарова. - За годы сотрудничества мы стали надежным партнером УЕФА, благодаря чему наши зрители могут наслаждаться самым красивым, ярким, фантастическим футбольным зрелищем. Новое соглашение - не только подтверждение доверительных отношений между холдингом и УЕФА, но и возможность вывести их на новый уровень. Мы продолжим показывать еврокубки максимально широкой аудитории в России, мы в этом заинтересованы и задействуем для этого все свои ресурсы".

"Мы счастливы продолжить сотрудничество с нашим давним партнером, который и дальше будет показывать лучшие европейские клубные турниры на радость всем российским болельщикам", - приводит пресс-служба канала слова директора УЕФА по маркетингу Ги-Лорена Эпштейна.

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