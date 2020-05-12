СМИ: китайский футбольный клуб "Тяньцзинь" объявил о банкротстве

ТАСС, 12 мая. Китайский "Тяньцзинь", в составе которого выступал бывший футболист российского "Зенита" Аксель Витсель, обанкротился из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на газету Beijing News.

Из-за банкротства клуб был вынужден сняться с предстоящего чемпионата. "Тяньцзинь" заменит "Шэньчжэнь", главным тренером которого является итальянец Роберто Донадони.

"Тяньцзинь" был основан в 2006 году. В 2017 году клуб вышел в высший дивизион чемпионата Китая и в дебютном сезоне занял третье место под руководством обладателя Золотого мяча и чемпиона мира итальянца Фабио Каннаваро. Также за клуб выступали бельгийский полузащитник "Зенита", ныне представляющий германскую "Боруссию" (Дортмунд) Аксель Витсель, чемпион Италии в составе "Милана" бразилец Алешандре Пато.

Чемпионат Китая должен был стартовать 22 июня, но из-за пандемии коронавируса был отложен на неопределенный срок. Первенство может стартовать в июле.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тысяч умерли.