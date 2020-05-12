{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

СМИ: китайский футбольный клуб "Тяньцзинь" объявил о банкротстве

За клуб в разное время выступали бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель, бразильский форвард Алешандре Пато

ТАСС, 12 мая. Китайский "Тяньцзинь", в составе которого выступал бывший футболист российского "Зенита" Аксель Витсель, обанкротился из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на газету Beijing News.

На эту тему

Из-за банкротства клуб был вынужден сняться с предстоящего чемпионата. "Тяньцзинь" заменит "Шэньчжэнь", главным тренером которого является итальянец Роберто Донадони.

"Тяньцзинь" был основан в 2006 году. В 2017 году клуб вышел в высший дивизион чемпионата Китая и в дебютном сезоне занял третье место под руководством обладателя Золотого мяча и чемпиона мира итальянца Фабио Каннаваро. Также за клуб выступали бельгийский полузащитник "Зенита", ныне представляющий германскую "Боруссию" (Дортмунд) Аксель Витсель, чемпион Италии в составе "Милана" бразилец Алешандре Пато.

Чемпионат Китая должен был стартовать 22 июня, но из-за пандемии коронавируса был отложен на неопределенный срок. Первенство может стартовать в июле.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тысяч умерли.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Соревнования по бобслею среди одиночниц войдут в программу Кубка мира в сезоне-2020/21
В 2018 году заезда на монобобах были включены в программу Олимпийских игр - 2022
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС