Федерация бобслея России подала в Минспорт списки сборных на следующий сезон

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Федерация бобслея России подала в Министерство спорта РФ и Центр спортивной подготовки сборных команд России список тренеров и кандидатов в национальные сборные по бобслею и скелетону на сезон-2020/21. Об этом сообщила ТАСС президент федерации Елена Аникина.

"Списки сборных России по бобслею и скелетону отправлены в министерство спорта, теперь ждем утверждения", - сказала Аникина.

Павел Щегловский сохранит пост старшего тренера национальной команды по бобслею, а Денис Алимов с 1 июня заменит Анатолия Челышева на посту старшего тренера сборной России по скелетону. Юниорской сборной России по бобслею продолжит руководить Евгений Попов, молодыми скелетонистами - Сергей Колпаков.

Как сообщили ТАСС в тренерском штабе сборных России по бобслею и скелетону, никто из ведущих спортсменов, выступавших на этапах Кубка мира в прошлом сезоне, не объявлял о завершении карьеры. Все они будут претендовать на место в составе национальной команды в сезоне-2020/21.

Главным стартом следующего сезона станет чемпионат мира, который пройдет в феврале 2021 года в американском Лейк-Плэсиде.