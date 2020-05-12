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Еврокубки

Российские баскетболисты не попали в сборную десятилетия по версии Евролиги

Во вторник Евролига опублика последнего участника команды, которым стал Василис Спанулис

ТАСС, 12 мая. Российские баскетболисты не вошли в состав символической сборной Евролиги десятилетия. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Во вторник был опубликован последний представитель команды, которым стал защитник греческого "Олимпиакоса" Василис Спанулис.

Среди россиян номинантами на попадание в сборную были бывший капитан ЦСКА Виктор Хряпа, защитник подмосковных "Химок" Алексей Швед и бывший форвард ЦСКА, ныне президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Помимо Спанулиса, в состав сборной вошли Богдан Богданович, Серхио Льюль, Георгиос Принтезис, Димитрис Диамантидис, Лука Дончич, Хуан Карлос Наварро, а также капитан ЦСКА Кайл Хайнс и бывшие игроки клуба Нандо де Коло и Милош Теодосич.

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