АПЛ разрабатывает план действий на случай досрочного завершения чемпионата

ТАСС, 12 мая. Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) разрабатывает план действий на случай досрочного завершения текущего сезона. Об этом сообщает во вторник газета Financial Times со ссылкой на исполнительного директора АПЛ Ричарда Мастерса.

По его словам, отмечается "сильная коллективная воля к тому, чтобы доиграть чемпионат", тем не менее готовится план действий в чрезвычайных обстоятельствах, если оставшиеся 92 матча так и не состоятся. "Впервые на встрече всех 20 клубов в понедельник был обсужден вариант досрочного завершения первенства, - подчеркнул Мастерс. - Важно обсудить с нашими командами все возможные варианты".

Чемпионат может быть возобновлен, если за это проголосуют 14 из 20 клубов. Дискуссии на этот счет состоялись в АПЛ в тот же день, когда, как информирует издание, власти Великобритании объявили о том, что разрешат начиная с июня проводить спортивные и культурные мероприятия, но без зрителей. В случае возобновления первенства АПЛ при пустых трибунах команды лишаться доходов от продажи билетов, что наиболее сильно ударит по клубам в нижней части таблицы, однако они получат все выплаты от телевещателей в размере 762 млн фунтов стерлингов ($942 млн).

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча турнира отложены на неопределенный срок. Позднее клубы лиги провели совещание, на котором договорились доиграть чемпионат, если получат разрешение от правительства страны. Ранее сообщалось, что турнир может возобновиться 12 июня.