Соревнования по бобслею среди одиночниц войдут в программу Кубка мира в сезоне-2020/21

ТАСС, 12 мая. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) включила в программу предстоящего Кубка мира соревнования по бобслею среди одиночных экипажей. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Соревнования по монобобу будут представлены на каждом этапе Кубка мира, чемпионате мира и Кубке Европы. Также будет добавлен отдельный зачет, в котором спортсменки проведут до пяти гонок, очки будут идти в общий зачет Кубка мира.

Монобоб был включен в программу Олимпийских игр - 2022 в 2018 году по решению Международного олимпийского комитета (МОК).