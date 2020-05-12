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Зимние олимпийские виды спорта

Соревнования по бобслею среди одиночниц войдут в программу Кубка мира в сезоне-2020/21

В 2018 году заезда на монобобах были включены в программу Олимпийских игр - 2022

ТАСС, 12 мая. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) включила в программу предстоящего Кубка мира соревнования по бобслею среди одиночных экипажей. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Соревнования по монобобу будут представлены на каждом этапе Кубка мира, чемпионате мира и Кубке Европы. Также будет добавлен отдельный зачет, в котором спортсменки проведут до пяти гонок, очки будут идти в общий зачет Кубка мира.

Монобоб был включен в программу Олимпийских игр - 2022 в 2018 году по решению Международного олимпийского комитета (МОК).

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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