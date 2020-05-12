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Зимние олимпийские виды спорта

Щегловский: российские бобслеистки будут претендовать на медали этапов КМ в монобобе

Исполком Международной федерации бобслея и скелетона принял решение включить соревнованиях на монобобах в программу Кубка мира во вторник

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российские бобслеистки способны достойно выступать на международном уровне в индивидуальных соревнованиях на монобобах и будут бороться за награды на этапах Кубка мира в сезоне-2020/21. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России по бобслею Павел Щегловский.

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Исполком Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) принял решение включить индивидуальные женские соревнования бобслеисток (монобоб) в программу Кубка мира сезона-2020/21. Соревнования на монобобах также пройдут в рамках Кубка Европы и Кубка Северной Америки.

"Российские спортсменки будут участвовать в Кубке мира в монобобе, - отметил Щегловский. - Считаю, что у наших ведущих спортсменок есть все шансы бороться за самые высокие места. В первую очередь я говорю про Надежду Сергееву, которая в марте выиграла чемпионат России в женском монобобе. Эта спортсменка имеет очень высокую стартовую скорость, а также является хорошим пилотом. Также хочется отметить Полину Назарук, которая имеет очень хорошие физические и технические данные".

"В минувшем сезоне соревнования в женском монобобе проходили в рамках этапов Кубка Европы. В конце ноября в Норвегии победу одержала наша молодая бобслеистка Анастасия Макарова, с которой мы связываем большие надежды", - заметил тренер.

На чемпионате России, который проходил на олимпийской трассе в Сочи с 22 по 23 марта, второе место в женском монобобе заняла Макарова, третьей стала Назарук.

Исполком Международного олимпийского комитета в 2018 году принял решение включить одиночные соревнования женщин в бобслее в программу Олимпиады-2022 в Пекине.

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Зимние олимпийские виды спорта
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