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Влияние коронавируса на спорт

"Сельта" довольна формой Смолова по итогам первой тренировки после карантина

В понедельник футболист провел занятие вмсте с командой

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Испанский футбольный клуб "Сельта" остался доволен физической формой российского нападающего Федора Смолова по итогам первой тренировки после паузы, связанной с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды из Виго.

В понедельник "Сельта" со Смоловым в составе провела первую тренировку после приостановки чемпионата Испании. Решение о паузе в турнире было принято 12 марта. После почти двухмесячного перерыва занятие прошло на трех разных полях, футболисты чередовали физическую работу и упражнения с мячом. Все игроки, тренерский штаб и другие сотрудники клуба, присутствующие на базе, соблюдали протоколы безопасности, установленные руководством чемпионата и органами здравоохранения.

"Вчера Смолов тренировался, он находится в очень хорошей форме", - сообщили в пресс-службе "Сельты".

Смолов перешел в испанский клуб зимой на правах аренды до конца сезона из московского "Локомотива". В составе команды из Виго 30-летний российский нападающий провел шесть матчей в чемпионате страны, в которых забил один гол, поразив ворота мадридского "Реала" (2:2). 5 апреля форвард вернулся из Испании в Россию, предварительно предупредив руководство "Сельты"; несмотря на это, главный тренер команды Оскар Гарсия остался недоволен решением игрока нарушить карантин во время пандемии коронавируса. Форвард сборной России вернулся в Виго 4 мая.

До вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса клубы в чемпионате Испании провели по 27 матчей из 38 запланированных, турнирную таблицу возглавляет "Барселона" (58 очков). На втором месте находится "Реал" (56 очков), на третьем - "Севилья" (47). "Сельта" располагается на 17-й позиции, набрав 26 очков, ее отрыв от зоны вылета составляет одно очко.

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Влияние коронавируса на спорт
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