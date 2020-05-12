Лидер сборной РФ Сергеева заявила, что рада включению монобоба в программу КМ по бобслею

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Лидер женской сборной России по бобслею Надежда Сергеева, победившая в индивидуальных соревнованиях (монобобе) и состязаниях экипажей-двоек на чемпионате страны в марте, приветствует решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) включить женский монобоб в программу Кубка мира сезона-2020/21. Об этом Сергеева сообщила ТАСС.

Исполком IBSF принял решение включить индивидуальные женские соревнования бобслеисток в программу Кубка мира сезона-2020/21. Соревнования на монобобах также пройдут в рамках Кубка Европы и Кубка Северной Америки.

"Я очень рада тому, что монобоб получит в следующем сезоне такое развитие, - сказала Сергеева. - В этой дисциплине все будет зависеть только от тебя. Насколько я знаю, в следующем сезоне мы будем выступать в монобобах на одинаковой технике, только коньки, по-моему, будут свои. Так что практически все будут выступать в равных условиях, и это также очень интересно".

"Я не ставлю перед собой каких-то глобальных целей в монобобе на ближайший сезон, - продолжила собеседница ТАСС. - Нужно попробовать себя на всех трассах, что будут делать и другие мои соперницы. Но я намерена сделать все, чтобы квалифицироваться на Олимпиаду-2022 и на этом снаряде. В дальнейшем, конечно, буду ставить перед собой максимальные задачи".

По словам Сергеевой, она намерена выступать как в монобобе, так и в бобе-двойке. "Для меня это не будет проблемой", - подчеркнула спортсменка, выигравшая в феврале 2020 года вместе с Еленой Мамедовой чемпионат Европы в двойках.

Исполком Международного олимпийского комитета в 2018 году принял решение включить одиночные соревнования женщин в бобслее в программу Олимпиады-2022 в Пекине.