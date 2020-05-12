{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Тренер сборной России по мини-футболу назвал перенос ЧМ минусом для возрастных игроков

ФИФА объявила о переносе чемпионата мира по мини-футболу на осень 2021 года
Главный тренер сборной России Сергей Скорович (в центре) Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России Сергей Скорович (в центре)
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Перенос чемпионата мира по мини-футболу на осень 2021 года станет минусом для возрастных игроков сборной России. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер национальной команды Сергей Скорович.

На эту тему
Чемпионат мира по мини-футболу перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса

Международная федерация футбола (ФИФА) во вторник объявила о переносе чемпионата мира по мини-футболу на осень 2021 года. Турнир пройдет в Литве с 12 сентября по 3 октября. Изначально планировалось, что мировое первенство состоится с 12 сентября по 4 октября 2020 года.

"Решение ожидаемое, все переносилось, - сказал Скорович. - Раз такая ситуация в мире, решение на сегодняшний день оправданное. Но турнирные задачи максимально высокие, ничего не меняется".

"Минус [от переноса чемпионата мира] в том, что у нас есть ряд возрастных игроков, которые на год станут старше, - отметил главный тренер сборной России. - Понятно, что если бы чемпионат мира прошел в срок и не было никакой пандемии, мы бы готовились - у нас была спланирована подготовка. Теперь будем решать и думать, как готовиться на следующий год".

Также собеседник агентства предположил, что в связи с переносом чемпионата мира будут скорректированы сроки проведения следующего чемпионата страны. "Еще неизвестно, как построится чемпионат России, но думаю, что с учетом переноса чемпионата мира и он будет перенесен. Правда, еще этот сезон не закончился, ожидаем, когда возобновится. Будем решать задачи по мере их поступления", - добавил он.

В чемпионате мира по мини-футболу примут участие 24 команды. Сборная России завоевала путевку на турнир в феврале в качестве победителя группы С элитного раунда отборочного турнира. Для россиян этот турнир станет седьмым в истории, на прошлом чемпионате мира в 2016 году сборная России добилась лучшего результата в истории, став серебряным призером, в 1996 году россияне завоевали бронзовые медали.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
ММА
Боец UFC Олейник опроверг информацию об отстранении от боев на полгода
Во вторник портал MMA Junkie сообщил, что 42-летний спортсмен отстранен на 180 дней по медицинским показателям
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС