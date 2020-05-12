Тренер сборной России по мини-футболу назвал перенос ЧМ минусом для возрастных игроков

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Перенос чемпионата мира по мини-футболу на осень 2021 года станет минусом для возрастных игроков сборной России. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер национальной команды Сергей Скорович.

Международная федерация футбола (ФИФА) во вторник объявила о переносе чемпионата мира по мини-футболу на осень 2021 года. Турнир пройдет в Литве с 12 сентября по 3 октября. Изначально планировалось, что мировое первенство состоится с 12 сентября по 4 октября 2020 года.

"Решение ожидаемое, все переносилось, - сказал Скорович. - Раз такая ситуация в мире, решение на сегодняшний день оправданное. Но турнирные задачи максимально высокие, ничего не меняется".

"Минус [от переноса чемпионата мира] в том, что у нас есть ряд возрастных игроков, которые на год станут старше, - отметил главный тренер сборной России. - Понятно, что если бы чемпионат мира прошел в срок и не было никакой пандемии, мы бы готовились - у нас была спланирована подготовка. Теперь будем решать и думать, как готовиться на следующий год".

Также собеседник агентства предположил, что в связи с переносом чемпионата мира будут скорректированы сроки проведения следующего чемпионата страны. "Еще неизвестно, как построится чемпионат России, но думаю, что с учетом переноса чемпионата мира и он будет перенесен. Правда, еще этот сезон не закончился, ожидаем, когда возобновится. Будем решать задачи по мере их поступления", - добавил он.

В чемпионате мира по мини-футболу примут участие 24 команды. Сборная России завоевала путевку на турнир в феврале в качестве победителя группы С элитного раунда отборочного турнира. Для россиян этот турнир станет седьмым в истории, на прошлом чемпионате мира в 2016 году сборная России добилась лучшего результата в истории, став серебряным призером, в 1996 году россияне завоевали бронзовые медали.