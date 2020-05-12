Генеральная ассамблея Европейской конфедерации волейбола в Москве пройдет 16 октября

ТАСС, 12 мая. Заседание Генеральной ассамблеи Европейской конфедерации волейбола (CЕV) в Москве из-за коронавируса перенесено с 19 июня на осень 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба CEV.

Датой проведения заседания выбрано 16 октября. На заседании пройдут выборы в руководящие органы CEV, включая президента организации, на срок до 2024 года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тысяч умерли. В России выявлено более 232 тыс. случаев, свыше 2,1 тыс. пациентов скончались.