Почетный президент АМФР не видит трагедии в переносе ЧМ по мини-футболу на 2021 год

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Почетный президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР), член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев считает, что в переносе чемпионата мира по мини-футболу на осень 2021 года нет ничего трагичного. Такое мнение Андреев высказал ТАСС.

Международная федерация футбола (ФИФА) во вторник объявила о переносе чемпионата мира по мини-футболу на осень 2021 года. Игры турнира пройдут в Литве с 12 сентября по 3 октября. Изначально планировалось, что мировое первенство будет разыграно с 12 сентября по 4 октября 2020 года.

"В принципе, мы ожидали, что чемпионат будет перенесен, поскольку информация ФИФА доносилась, - сказал Андреев. - Теперь это свершилось. С одной стороны, учитывая, что сегодняшняя ситуация с эпидемией довольно сложная, это неплохо и для подготовки сборной России, и для окончания сезона и начала следующего. Трагедии никакой нет, мы планомерно будем готовиться к этому чемпионату мира, урегулируем все вопросы с началом сборов, проведением различных товарищеских матчей".

"Тем более, думаю, благодаря этому благополучно завершится нынешний чемпионат и в сроки начнется следующий. Ситуация нормальная, мы ее хорошо воспринимаем и смотрим на нее даже положительно", - добавил почетный президент АМФР.

В чемпионате мира по мини-футболу примут участие 24 команды. Сборная России завоевала путевку на турнир в феврале в качестве победителя группы С элитного раунда отборочного турнира. Для россиян этот турнир станет седьмым, на прошлом чемпионате мира в 2016 году сборная России добилась лучшего результата в истории, став серебряным призером, в 1996 году россияне завоевали бронзовые медали.