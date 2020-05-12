Российские биатлонисты в мае останутся на самоподготовке

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские биатлонисты оставшуюся часть мая проведут на индивидуальной самоподготовке. Об этом ТАСС сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР), депутат Госдумы Владимир Драчев.

11 мая Владимир Путин объявил, что режим нерабочих дней заканчивается 12 мая, однако борьба с пандемией коронавируса продолжается, выход из ограничительных мер не может быть одномоментным.

"Пока нет понимания, когда мы сможем провести первый подготовительный сбор национальной команды, - сказал Драчев. - В мае вряд ли что-то откроется, пока для спортсменов остается возможной только индивидуальная самоподготовка".

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России достигло 232 243 человек. По количеству официально подтвержденных случаев Россия обошла Испанию и заняла второе место в мире.