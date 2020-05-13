Ключ на старт. "Формула-1" отмечает 70-летие первой гонки

Михаэль Шумахер, Льюис Хэмилтон, Айртон Сенна — эти гонщики известны многим, кто даже не увлекается автоспортом. Они стали олицетворением чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" последних десятилетий. Однако "королевские гонки" начали проходить задолго до появления этих многократных чемпионов мира. Со времени первого старта было проведено 1018 Гран-при. С чего все начиналось Автоспортивные соревнования проводились в Европе с начала ХХ века, но из-за отсутствия единого технического регламента было сложно собрать всех в общий чемпионат. Организаторы различных гонок планировали провести первый этап мирового первенства в 1941 году, но этим планам помешала Вторая мировая война. В 1946 году Международная автомобильная федерация (FIA) создала проект гоночного чемпионата "Формула-А", позднее переименованного в "Формулу-1". До организации первого Гран-при оставалось еще несколько лет. Первый этап в истории "Формулы-1" носил название Гран-при Европы и прошел в середине мая 1950 года на трассе "Сильверстоун", которая находится в британском графстве Нортгемптоншир. Статус соревнования подчеркивало присутствие на гонках членов королевской семьи, в том числе короля Великобритании Георга VI. О безопасности участников гонок и зрителей в то время не сильно задумывались — заезды проходили по трассе, огороженной тюками из сена и металлическими бочками, заполненными бетоном.

Описание Джузеппе Фарина на первой гонке "Формулы-1", 1950 год © AP Photo/Eddie Worth

В гонке принял участие 21 пилот, но только 11 из них удалось добраться до финиша. Победителем первого стал итальянец Джузеппе Фарина, выступавший на "Альфа Ромео". Автомобили итальянской команды имели подавляющее преимущество надо всеми конкурентами. Об этом свидетельствовало то, что весь пьедестал заняли пилоты "Альфа Ромео", а гонщик, занявший четвертое место, отстал от них на два круга. Дебютный сезон включал в себя семь этапов, на трех из них победу одержал Фарина, который и стал первым чемпионом мира в истории "Формулы-1". Но главным героем автоспорта 50-х годов, безусловно, считается аргентинский гонщик Хуан Мануэль Фанхио, на счету которого пять чемпионских титулов. Полувековой рекорд только в начале 2000-х побил Шумахер, ставший семикратным чемпионом мира, а позднее Хэмилтон выиграл шесть титулов. При этом Фанхио становился победителем сезонов за рулем разных машин: "Альфа Ромео", "Мерседес", "Феррари" и "Мазератти". Кубок конструкторов начали вручать с 1958 года. Первым обладателем трофея стала британская команда "Вануолл", за которую выступали Стирлинг Мосс и Тони Брукс. Мосс считается одним из самых невезучих пилотов "Формулы-1" в истории. Он четыре раза занимал второе место по итогам сезона и трижды становился третьим, но так и не смог выиграть чемпионский титул.

Описание Хуан Мануэль Фанхио после победы на Гран-при Великобритании, 1956 год © AP Photo/Str

Помимо Фарины и Фанхио, чемпионами в личном зачете в 50-х также стали итальянец Альберто Аскари (дважды), британец Майк Хоторн и Джек Брэбем из Австралии. В первые годы объем двигателей болидов составлял 4500 куб. см — без наддува, а объем двигателя с нагнетателем не мог превышать 1500 куб. см. Несмотря на эти лимиты, скорость машин росла, а гонки становились опаснее. Из-за этого в 1951 году FIA приняла решение существенно уменьшить разрешенные объемы двигателей, но команды не захотели перестраивать болиды. Поэтому сезоны "Формулы-1" 1952–1953 годов проходили на машинах уровня "Формулы-2", где объем двигателя не превышал двух литров. Главным техническим прорывом в 50-х стало появление заднемоторных машин. Первой командой, которая перешла на такие болиды, стал британский "Купер". С 1961 года все участники "Формулы-1" стали выступать на автомобилях такого типа. Доминирование британцев За следующее десятилетие "Феррари" лишь дважды взяла Кубок конструкторов, остальные командные титулы распределили между собой "Купер", BRM, "Лотус", "Брэбем" и французская "Матра". В личном зачете также в основном первенствовали британцы — по две победы в чемпионате на счету Грэма Хилла и Джима Кларка, по разу побеждали Джон Сёртиз и Джеки Стюарт. Также чемпионами "Формулы-1" становились австралиец Джек Брэбем (дважды), американец Фил Хилл и новозеландец Денни Халм.

Описание Грэм Хилл на Гран-при Монако, 1968 год © AP Photo

Технический прогресс не останавливался, болиды продолжали совершенствоваться и развивать скорость, а также становиться более безопасными. Одним из знаковых изобретений той эпохи и всей "Формулы-1" в целом стал монокок, автором которого был глава Lotus Колин Чэмпен. На месте классической трубчатой рамы находились собранные на заклепках коробчатые конструкции из легких металлов, в результате чего кузов получился очень жестким и давал гонщику хорошую защиту. Чтобы еще больше снизить лобовую площадь, инженеры Lotus разместили пилота полулежа и поставили небольшой руль. Эти нововведения впоследствии стали использовать и остальные команды. Ближе к концу 60-х на болидах стали появляться первые антикрылья в виде небольших конструкций на носу и корме машины. Впоследствии эта технология станет одной из основных и будет иметь огромное значение в конструкции болида. Тогда эффективность антикрыльев была не слишком изучена, и команды больше экспериментировали с ней, нежели старались достичь за счет нее более высоких результатов.

Описание Джим Кларк и Грэм Хилл, 1966 год © AP Photo

Продолжилась и гонка мотористов, на старт выходили болиды и с восемью-, и с 16-цилиндровыми двигателями, развивающими мощность до 400 л. с. Все это не могло не сказаться на безопасности пилотов. На трассах погибли восемь гонщиков, среди которых был немец Вольфганг фон Трипс. В год гибели (1961) он был одним из претендентов на титул, одержав в том сезоне две победы и еще дважды финишировав на подиуме. А в гонке "Формулы-2" в 1968 году погиб двукратный чемпион "Формулы-1" Джим Кларк. Несломленный Лауда Победителем сезона-1970 стал австриец Йохен Риндт, который является единственным пилотом в истории "Формулы-1", получившим чемпионский титул посмертно. Риндт разбился во время квалификации Гран-при Италии, врезавшись в ограждение в повороте "Параболика". После гибели австрийца было проведено еще три Гран-при, но никто из других участников чемпионата не сумел догнать его в турнирной таблице. Чемпионами мира в 70-х также становились Стюарт, бразилец Эмерсон Фиттипальди, австриец Ники Лауда (все — по два раза), британец Джеймс Хант, американец Марио Андретти и южноафриканец Джоди Шектер.

Описание Джеймс Хант и Ники Лауда, 1976 год © AP Photo/Nick Ut

Благодаря фильму "Гонка" массовый зритель узнал про сражение за титул 1976 года между Хантом и Лаудой, который едва не погиб во время Гран-при Германии. Несмотря на множество полученных ожогов, он сумел вернуться в том же сезоне, пропустив только два Гран-при. Лауда имел шансы на победу в чемпионате до самого последнего этапа в Японии, но все же уступил Ханту одно очко. Австриец свернул в боксы уже на втором круге финального этапа, потому что видимость на автодроме была близка к нулевой из-за проливного дождя, при этом Хант рискнул остаться на трассе и выиграл не только гонку, но и чемпионский титул. В следующем сезоне Лауда сумел взять реванш. Его преимущество над преследователями было настолько велико, что он даже не стал участвовать в двух последних стартах сезона.

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70-е также примечательны приходом в "Формулу-1" будущего многолетнего владельца прав на чемпионат мира Берни Экклстоуна в качестве хозяина команды "Брэбем", которой он руководил с 1972 года. Параллельно с управлением командой Экклстоун пытался взять в свои руки контроль над "Формулой-1" в целом. В 1974 году вместе с Максом Мосли он стал одним из главных учредителей Ассоциации конструкторов "Формулы-1" (FOCA), а в 1978 году возглавил ассоциацию и начал заниматься продажей прав на телетрансляции. Позднее Экклстоун возглавлял компании, которые владели коммерческими правами на "Формулу-1". В 2017 году права на "королевские автогонки" были приобретены компанией Liberty Media. После этой сделки Экклстоун покинул пост исполнительного директора. Противостояние Прост — Сенна Сезоны 1980-х годов являются одними из самых интересных в истории "Формулы-1", именно в эту эпоху зародилось одно из культовых противостояний — между французом Аленом Простом и бразильцем Айртоном Сенной. Этот же период вместил в себя триумфальное возвращение в чемпионат Лауды, три титула бразильца Нельсона Пике и чемпионство финна Кеке Росберга, чей сын Нико спустя 34 года повторит успех отца. 80-е также стали технологическим прорывом в автомобилестроении, благодаря компьютерным технологиям болиды стали почти совершенными.

Описание Айртон Сенна и Ален Прост, 1988 год © AP Photo/Pierre Cleizes

Доминирующей командой в этот период времени был "Макларен", пилоты которого с 1984 по 1989 год пять раз становились чемпионами мира. Именно в этой команде свои первые титулы в карьерах выиграли Сенна и Прост. Соперничество этих двух гонщиков золотыми буквами вписано в летопись "Формулы-1" и до сих пор остается самым захватывающим, принципиальным и бескомпромиссным в истории. Особенно яркими получились сезоны 1988 и 1989 годов, когда француз и бразилец были напарниками по "Макларену". В 1988 году эти двое выиграли 15 из 16 гонок в чемпионате, а титул достался бразильцу, который проводил первый сезон в команде. Прост не мог простить такой дерзости новичку и жаждал реванша, который получил одну из самых драматичных и скандальных развязок в истории автоспорта. Сезон-1989 вновь проходил под диктовку пилотов "Макларена", за два Гран-при до конца чемпионата француз опережал бразильца на 16 очков, но по правилам 11 лучших результатов в зачете не мог набрать больше двух баллов в Японии и Австралии. Сенне же необходимо было выигрывать оба этапа, тогда при равенстве очков он выиграл бы титул за счет большего количества побед.

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За семь кругов до финиша Гран-при Японии Сенна пробовал обойти партнера по команде по внутренней траектории в последнем повороте, однако Прост резко захлопнул калитку, что привело к столкновению. Француз не смог продолжить гонку и вернулся в боксы, тогда как болид Сенны смогли вернуть на трассу, но при этом ему пришлось срезать поворот. За оставшееся время бразилец смог догнать лидера гонки, обойти его и подняться на высшую ступень пьдестала, тем самым сохранив шансы на титул. Однако после финиша Сенну дисквалифицировали за срезанный поворот, а последующие судебные разбирательства не принесли результатов. До сих пор то столкновение вызывает дискуссии — умышленно Прост пошел на столкновение или нет. Гибель Сенны и первые титулы Шумахера В последнее десятилетие ХХ века чемпионами "Формулы-1" становились семь разных пилотов: по два раза Сенна, немец Михаэль Шумахер и финн Мика Хаккинен, по одному — британцы Найджел Мэнселл и Дэймон Хилл, Прост и канадец Жак Вильнёв. Пять команд выигрывали в Кубке конструкторов: "Уильямс" (пять раз), "Макларен" (три), "Бенеттон" и "Феррари" (по разу). Но чемпионские титулы и выигранные гонки, пожалуй, отошли на второй план в этом десятилетии. В 90-е весь мир окончательно осознал, что "Формула-1" — очень опасное занятие. Гонщики погибали на автодромах и раньше, но смерть Сенны стала самой резонансной в истории автоспорта. Трехкратный чемпион мира разбился 1 мая во время Гран-при Сан-Марино, который проходил на трассе в итальянской Имоле.

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Весь этап принято называть не иначе, как "черным уик-эндом "Формулы-1". Все началось с аварии бразильца Рубенса Баррикелло в тренировочном заезде, но ему повезло отделаться незначительными травмами. В квалификации австрийский гонщик Роланд Ратценбергер влетел в бетонную стену на скорости за 300 км/ч — шансов выжить у него не было. Трагический уик-энд продолжился аварией Сенны на седьмом круге гонки, после которой гонщик скончался от полученных травм. Гран-при же, как и весь чемпионат 1994 года, выиграл Шумахер, выступавший тогда за "Бенеттон". В следующем сезоне он вновь занял первое место в личном зачете. С 1996 года немец начал выступать за "Феррари", однако до 2000 года он мог выиграть титул с итальянской командой, хотя шансов на это у него было немало. В 1996 году Шумахер уступил Хиллу, год спустя немец и вовсе был лишен всех очков в чемпионате из-за столкновения с Вильнёвом во время финальной гонки сезона, а после дважды пропустил вперед Хаккинена.

Описание Болид Михаэля Шумахера на Гран-при Венгрии, 1998 год © EPA-PHOTO/EPA/Attila KISBENEDEK

В 1999 году стать чемпионом Шумахеру помешал перелом ноги, полученный на Гран-при Великобритании, из-за чего он пропустил шесть этапов сезона. Несмотря на то, что немец выбыл из претендентов на титул, он вместе с ирландцем Эдди Ирвайном и финном Микой Сало (который заменял Шумахера) сумел по итогам сезона-1999 принести "Феррари" первый Кубок конструкторов с 1983 года. С технической точки зрения с начала 1990-х команды начали активно использовать электронику при создании болидов. Она применялась и в рулевом управлении, и в коробках передач, разрабатывались системы активной подвески. Электроника настолько активно внедрялась, что с определенного момента Международная автомобильная федерация (FIA) стала вводить запреты на различные технические новшества. Эпоха Красного Барона Начало 2000-х прошло при подавляющем преимуществе "Феррари" и Шумахера. За пять лет немец одержал 48 побед и выиграл пять чемпионатов подряд, став самым титулованным гонщиком "Формулы-1" в истории. Особо удались Шумахеру сезон 2002 года, когда он все 17 гонок завершил на подиуме (11 побед, пять вторых мест и одно третье) и оформил титул за шесть этапов до завершения чемпионата, и сезон 2004 года, в первых 13 гонках которого он одержал 12 побед. Благодаря такой сногсшибательной статистике Шумахер получил свое главное прозвище — Красный Барон.

Описание Михаэль Шумахер после победы на Гран-при Бельгии, 2001 год © EPA PHOTO BELGA /OLIVIER HOSLET

Но долго так продолжаться не могло — в 2005 и 2006 годах немца с трона сместили испанец Фернандо Алонсо и его команда "Рено". И если в 2005 году у Шумахера не было никаких шансов на титул, то в 2006-м он боролся до самого конца, но досадный взрыв мотора на Гран-при Японии перечеркнул все старания Барона, который по окончании того сезона в первый раз покинул "Формулу-1". А уже в следующем году в "королевских гонках" появился тот, кто впоследствии будет штурмовать все значимые рекорды Шумахера, — британец Льюис Хэмилтон. Что до "Феррари", то оба титула они смогли вернуть в 2007 году — заменивший немца финн Кими Райкконен с первой же попытки смог стать чемпионом мира в составе новой команды. С тех пор гонщикам "Феррари" ни разу не удавалось стать лучшими по итогам чемпионата. Райкконен мог и не стать чемпионом, если бы дебютант "Формулы-1" Хэмилтон в последней гонке сезона не допустил глупую ошибку на старте, которая отбросила его в конец пелотона и заметно осложнила для него борьбу за титул. Британец едва не упустил чемпионство и на следующий год, а финиш заключительной гонки того сезона до сих пор наверняка снится болельщикам "Феррари" и Фелипе Массы. Бразилец победно пересек финишную черту в тот момент, когда Хэмилтон занимал на трассе позицию, которая не давала ему возможность стать чемпионом. Однако в одном из последних поворотов британец совершил исторический обгон немца Тимо Глока и вырвал титул у бразильца на глазах его семьи и болельщиков (последний этап проходил в Бразилии).

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Сезон 2009 года стал ярким примером того, как всего одно нововведение в конструкции болида может полностью изменить положение в чемпионате. Команда "Браун" вошла в историю "Формулы-1", проведя всего один сезон и выиграв оба титула. Руководителем коллектива был Росс Браун, который являлся главным конструктором "Феррари" в эпоху Шумахера. Он же в начале 2009 года выкупил команду "Хонда", будучи ее директором, переименовал ее в "Браун", и уже на первом этапе она произвела настоящий фурор — пилоты команды британец Дженсон Баттон и бразилец Рубенс Баррикелло оформили победный дубль. Главным залогом успеха стало использование двойных диффузоров — эти агрегаты не имели аналогов и появились благодаря лазейке в техническом регламенте. Пока остальные команды пытались скопировать это решение и применить его на своих болидах, "Браун" успел сделать задел, которого хватило для победы в обоих зачетах. Восхождение Феттеля и доминирование "Мерседеса" Минувшее десятилетие продемонстрировало, что теперь "Формулу-1" можно смело разделить на два класса: гранды ("Мерседес", "Феррари" и "Ред Булл"), которые борются за победы, и весь остальной пелотон, довольствующийся редкими шансами подняться на подиум. Также это стало первым десятилетием в истории, в котором "Феррари" не стала хотя бы раз победителем сезона.

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2010 год ознаменовался восхождением на трон немца Себастьяна Феттеля. Хотя в том сезоне на победу в чемпионате до последнего этапа претендовали сразу четыре гонщика — редчайшее явление в "Формуле-1". Все решилось на Гран-при Абу-Даби, где Алонсо, Хэмилтон и австралиец Марк Уэббер настолько увлеклись тактической борьбой между собой, что упустили молодого Феттеля вперед. После этого немец еще трижды становился чемпионом мира, неизменно приводя "Ред Булл" и к победе в Кубке конструкторов. В 2015 году Феттель перешел в "Феррари", в тот момент казалось, что это начало новой эпохи: немец, уже имеющий чемпионские титулы, облачается в красный комбинезон с гарцующим жеребцом на груди — не так давно подобное уже происходило. Действительно, новая эпоха началась, но не в "Феррари".

Описание Себастьян Феттель и Михаэль Шумахер на Гран-при Великобритании, 2012 год © EPA/PETER POWELL

Для начала нужно вновь вернуться в 2010 год, когда чемпионов прошлого сезона команду "Браун" купил концерн "Даймлер", — так среди участников "Формулы-1" вновь появилась заводская команда "Мерседес", которой не было в "королевских гонках" с 1955 года. Пилотами немецкого коллектива стали немец Нико Росберг и Шумахер, который решил вернуться в большие гонки после трехгодичной паузы. За три сезона в "Мерседесе" Шумахер лишь раз смог подняться на подиум (Гран-при Европы — 2012), хотя достижения Росберга за это время были ненамного лучше (одна победа и четыре подиума), но все специалисты уверены — в эти годы был заложен фундамент будущих побед команды из Германии. Без преувеличения, "Мерседес" доминирует в "Формуле-1" с 2014 года, в так называемую гибридную эру, когда болиды помимо двигателей внутреннего сгорания начали получать энергию и от электроагрегатов. Шесть сезонов подряд "Мерседес" побеждал в Кубке конструкторов, а пилоты немецкой команды становились чемпионами мира — пять раз Хэмилтон, один раз — Росберг.

Минувшее десятилетие ознаменовалось настоящим прорывом для отечественного автоспорта. Первым боевым российским пилотом в "Формуле-1" стал Виталий Петров, дебютировав в 2010 году, а уже в следующем сезоне благодаря ему впервые над подиумом появился российский флаг — Петров занял третье место на Гран-при Австралии. Позднее Даниил Квят трижды поднимался на подиум по итогам Гран-при. Также один сезон в "Формуле-1" провел Сергей Сироткин. С 2014 года в календаре "Формулы-1" неизменно значится российский этап, который проходит в Сочи. В дебютный год Гран-при России был признан лучшим в сезоне. Наши дни В нынешнем году "Формула-1" планировала провести самый масштабный сезон в истории, в котором значились 22 этапа. Однако этому было не суждено состояться из-за пандемии коронавируса. Уже точно отменны этапы в Австралии, Монако и Франции, еще восемь Гран-при отложены на неопределенный срок. Руководство чемпионата планирует провести 15–18 этапов в 2020 году, первым из которых должен стать австрийский в начале июля.

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