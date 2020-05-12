Французский футбольный клуб обжалует в суде решение о вылете во второй дивизион

ТАСС, 12 мая. "Амьен" намерен подать в суд на Профессиональную футбольную лигу Франции (LFP) в связи с решением руководства организации отправить клуб во второй дивизион по итогам сезона, досрочно завершенного из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на RMC.
Чемпионат Франции был приостановлен после 28 сыгранных туров из 38 запланированных, позднее Федерация футбола Франции объявила, что турнир завершен досрочно. Чемпионом Франции был объявлен "Пари Сен-Жермен". Элитный дивизион покинули "Амьен" и "Тулуза", из второго дивизиона поднимутся "Лорьян" и "Ланс".
"Решение LFP является несправедливым, непоследовательным и необоснованным. Как мы можем исключить две команды, когда осталась еще четверть чемпионата. Это не вопрос денег. Мы не просим о финансовой компенсации, мы боремся за спортивную справедливость", - сказал президент "Амьена" Бернар Жоаннен.
Ранее "Амьен" создал петицию, в которой выступил против решения руководства чемпионата Франции отправить клуб во второй дивизион по итогам сезона и предложил расширить число участников элитного дивизиона.