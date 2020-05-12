Французский футбольный клуб обжалует в суде решение о вылете во второй дивизион

ТАСС, 12 мая. "Амьен" намерен подать в суд на Профессиональную футбольную лигу Франции (LFP) в связи с решением руководства организации отправить клуб во второй дивизион по итогам сезона, досрочно завершенного из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает " Газета.Ru " со ссылкой на RMC.

Чемпионат Франции был приостановлен после 28 сыгранных туров из 38 запланированных, позднее Федерация футбола Франции объявила, что турнир завершен досрочно. Чемпионом Франции был объявлен "Пари Сен-Жермен". Элитный дивизион покинули "Амьен" и "Тулуза", из второго дивизиона поднимутся "Лорьян" и "Ланс".

"Решение LFP является несправедливым, непоследовательным и необоснованным. Как мы можем исключить две команды, когда осталась еще четверть чемпионата. Это не вопрос денег. Мы не просим о финансовой компенсации, мы боремся за спортивную справедливость", - сказал президент "Амьена" Бернар Жоаннен.

Ранее "Амьен" создал петицию, в которой выступил против решения руководства чемпионата Франции отправить клуб во второй дивизион по итогам сезона и предложил расширить число участников элитного дивизиона.